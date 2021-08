Tenista Osaka quiere ayudar a Haití, el país de padre

Al preguntarle sobre Haití en la conferencia de prensa del lunes, Osaka se puso sensible y se retiró algunos minutos para después volver y responder más preguntas.

Haití también resiente las secuelas del asesinato el mes pasado del presidente Jovenel Moise y ahora los efectos de una tormenta tropical que complica las acciones de recuperación tras el terremoto.

“Es realmente aterrador”, admitió Osaka. “Veo las noticias todos los días y honestamente el sismo sucedió cerca de la escuela de mis padres, entonces honestamente no sé cómo están las cosas allí y aún no he visto imágenes o videos”.

Osaka, segunda en la clasificación mundial, ganó su segundo Abierto de Australia este año, pero se retiró del Abierto de Francia y de Wimbledon por motivos de salud mental.