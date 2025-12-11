Tenista francés Quentin Folliot suspendido 20 años y multado 70.000 dólares por amaño de partidos

La ITIA indicó que a Folliot también se le ha ordenado devolver "pagos corruptos" que suman más de 44.000 dólares por "cometer 27 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)".

La suspensión de Folliot finalizará en mayo de 2044, "sujeta al pago de las multas pendientes". El tiempo cumplido bajo una suspensión provisional en mayo de 2024 se acreditará contra el período de inelegibilidad del jugador.

Durante el período de inelegibilidad, la ITIA manifestó que Folliot tiene prohibido "jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA ... o cualquier asociación nacional".

La ITIA señaló que su investigación encontró que Folliot, de 26 años, era "una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos".

Indicó que Folliot es el sexto jugador sancionado como resultado de la investigación, tras los casos de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.

La ITIA afirmó que Folliot, quien llegó a ser el número 488 del mundo en 2022, negó 30 cargos relacionados con 11 partidos de tenis entre 2022 y 2024, ocho de los cuales Folliot disputó.

"Los cargos incluían manipular el resultado de los partidos, recibir dinero para no dar el mejor esfuerzo con fines de apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para arreglar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas", dijo la ITIA.

Se informó que se llevó a cabo una audiencia remota en octubre ante la Oficial de Audiencia Anticorrupción independiente (AHO) Amani Khalifa, quien confirmó 27 de los 30 cargos, relacionados con 10 de los 11 partidos.

Tres cargos relacionados con un partido de dobles en 2024 —divulgar información privilegiada, no reportar un enfoque corrupto y manipular el resultado de un partido— fueron desestimados.

En la decisión escrita del 1 de diciembre, la ITIA dijo que Khalifa caracterizó a Folliot como "un vector para un sindicato criminal más amplio, reclutando activamente a otros jugadores e intentando incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales".

Al determinar la sanción, Khalifa también tuvo en cuenta factores agravantes, incluida la obstrucción intencionada de Folliot a una investigación de la ITIA.

La ITIA es un organismo independiente "establecido por sus miembros del tenis para promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad de sus eventos de tenis profesionales".

