americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tenista chino es suspendido 12 años por amaño de partidos.

LONDRES (AP) — El tenista chino Pang Renlong ha sido sancionado con 12 años de suspensión y multado con 110.000 dólares por una serie de amaños de partidos que involucraron 22 encuentros en un período de cinco meses.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis informó el viernes que Pang, de 25 años, admitió haber amañado cinco de sus propios partidos en eventos de nivel inferior y haber realizado "aproximaciones corruptas" a jugadores en 11 partidos más, de los cuales seis también fueron amañados.

El amaño de partidos ocurrió desde mayo hasta septiembre de 2024, según indicó la ITIA. Durante ese período, Pang participó en varios torneos de la ITF en Turquía, Hong Kong y China continental, y perdió en la fase de clasificación para un evento ATP Challenger, el Jinan Open en China.

La ITIA no enumeró los partidos amañados vinculados a Pang, cuyo ranking más alto en su carrera fue el 1.316 el año pasado. Su suspensión está programada para durar hasta 2036, incluyendo el tiempo ya pasado bajo una suspensión provisional. De su multa de 110.000 dólares, 70.000 fueron suspendidos.

Tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento organizado por los principales organismos del tenis o federaciones nacionales.

La semana pasada, la ITIA anunció que el jugador francés Quentin Folliot fue suspendido por 20 años por amaño de partidos y por reclutar a otros jugadores "en nombre de un sindicato de amaño de partidos". Fue el sexto jugador sancionado por acusaciones de involucramiento con el grupo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter