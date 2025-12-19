Tenista chino es suspendido 12 años por amaño de partidos.

Compartir en:









La Agencia Internacional de Integridad del Tenis informó el viernes que Pang, de 25 años, admitió haber amañado cinco de sus propios partidos en eventos de nivel inferior y haber realizado "aproximaciones corruptas" a jugadores en 11 partidos más, de los cuales seis también fueron amañados.

El amaño de partidos ocurrió desde mayo hasta septiembre de 2024, según indicó la ITIA. Durante ese período, Pang participó en varios torneos de la ITF en Turquía, Hong Kong y China continental, y perdió en la fase de clasificación para un evento ATP Challenger, el Jinan Open en China.

La ITIA no enumeró los partidos amañados vinculados a Pang, cuyo ranking más alto en su carrera fue el 1.316 el año pasado. Su suspensión está programada para durar hasta 2036, incluyendo el tiempo ya pasado bajo una suspensión provisional. De su multa de 110.000 dólares, 70.000 fueron suspendidos.

Tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento organizado por los principales organismos del tenis o federaciones nacionales.

La semana pasada, la ITIA anunció que el jugador francés Quentin Folliot fue suspendido por 20 años por amaño de partidos y por reclutar a otros jugadores "en nombre de un sindicato de amaño de partidos". Fue el sexto jugador sancionado por acusaciones de involucramiento con el grupo.

FUENTE: AP