Temperatura y humedad preocupan mucho al técnico Tabárez

El entrenador de 73 años no olvida el 5-0 en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006 y 4-0 en la etapa de clasificación para la cita en Brasil 2014. Su consuelo es el éxito 1-0 en Barranquilla de camino a Sudáfrica 2010.

El próximo juego se disputará por la tarde, cuando la temperatura supera los 34 grados centígrados y la humedad relativa llega al 80%.

“Como siempre son ventajas que jugarán a favor de Colombia. Ellos ponen situaciones a las que no están acostumbrados los demás y es normal. La idea, para nosotros, es tratar de mantener a nuestros hombres frescos y que tengan buena actitud frente a esos factores como lo son la temperatura y la humedad. Sin embargo, hay que pensar más allá de eso, que son dificultades normales, y pensar en otros detalles del rival”, dijo Tabárez en una conferencia de prensa virtual.

El técnico llegó con 11 futbolistas en un vuelo particular proveniente de Madrid el lunes por la noche junto a la mayoría de los jugadores colombianos, entre ellos James Rodriguez.

Tabárez se abstuvo de referirse a la ausencia en Colombia de Radamel Falcao por una lesión en la pierna derecha.

“No me quiero meter en esas consideraciones y a no me cabe hacerlo con relación a jugadores del rival. Además, hay que decir que Falcao ni siquiera fue titular en los dos primeros encuentros así que no cambia mucho”, indicó.

El atacante de 34 años ingresó en los descuentos del duelo ante el local Chile y logró el tanto del empate de 2-2. Colombia debutó en las eliminatorias con una goleada de 3-0 sobre Venezuela.

El argentino José Pekerman guió a Colombia en las eliminatorias para Rusia y lo relevó Queiroz.

“Tengo que reconocer que en la éra de Pekerman Colombia fue un equipo muy fuerte, de hecho, acá perdimos 4-0 en las mismas condiciones que tendremos el viernes. Pero también puntuamos (empate 2-2) en la eliminatoria pasada, algo que nunca había sucedido en Barranquilla. Ambas selecciones tienen su historia y la idea es seguir construyendo la nuestra”, subrayó.

Uruguay tendrá las bajas de Federico Valverde, Martín Silva, Maximiliano Gómez y Sebastián Coates, por lesiones y fueron convocados Yonatan Irrazabal, Alexis Rolin y Gabriel Neves de equipos uruguayos. Llegaran a Barranquilla el miércoles.

Tabárez espera que sus hombres puedan neutralizar a James, clave en Colombia.

“Lo he visto en la selección y en Everton y hace cosas interesantes. Es un jugador que influye mucho en la estrategia y que conecta al equipo entero. Ha demostrado que lleva el mando y eso es lo que tenemos que evitar, lo que vamos a intentar contrarrestar. Sé que tiene una molestia incómoda, pero no creo que afecte mucho”.

La pandemia lo inquieta y cree que la prolongada inactividad que tuvieron los futbolistas contribuyó a incrementar las lesiones y lamenta la ausencia de los aficionados en los estadios.

“Para mi no es fútbol (sin hinchas), el que yo conocí”, concluyó.