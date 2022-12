Temblor en California pone a prueba su alerta sísmica

Associated Press

Pero las personas más afectadas por el terremoto de magnitud 6,4 del martes por la mañana indicaron que la alerta no les dio tiempo suficiente para buscar refugio. El temblor sacudió los cimientos de casas, dejó sin electricidad y agua potable a miles de personas e hirió a más de una decena.

Antes que las alertas sean enviadas a los celulares de la población, varios sismógrafos deben detectar movimiento debajo de la superficie terrestre. Esa información puede luego ser procesada para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto.

