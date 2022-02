La rapera cubana Telmary mintió: sí tenía conocimiento de su invitación al festival San Remo

La rapera cubana Telmary, líder de HabanaSana, no sale del centro de la polémica y ha salido a la luz que mintió sobre su desconocimiento de su invitación al Festival San Remo en la capital cubana

“Tenemos una estética, tenemos una esencia. HabanaSana defiende la herencia afrocubana, nuestras raíces, algo de lo que siempre me he nutrido”, señaló la cantante.

Las declaraciones de la artista en esta entrevista distan bastante de sus últimas declaraciones a inicios de este mes, cuando dijo que no estaba “enterada” de su inclusión en dicho evento.

“No estaba enterada del festival de San Remo en Cuba. No sé por qué estoy incluida entre sus invitados, porque yo tengo representante, tengo teléfono, tengo correo, yo podría enterarme si alguien quiere participación en un festival, y este no es el caso”, dijo la rapera en un video publicado en sus redes sociales.

Embed

“No he confirmado mi participación. No sé por qué un órgano oficial [de prensa] me está promocionando como parte del festival”, añadió Telmary, aunque evidentemente ella sabía que formaba parte del festival.

Por su parte las críticas no se han hecho de esperar y varias personas desde el exilio en Miami han arremetido nuevamente contra la cantante.

“Telmary que clase cara de concreto usted tiene. Lo que pasa es que usted tiene que ser consecuente, tener los ovarios bien puesto y sin miedo al éxito dar el pecho, no salir cómo una rata y pantallar (aparentar) de víctima”, comentó en su perfil de Facebook la activista cubana Claudia Amanda.

“Telmary y ahora que vas a inventar. Que equivocada estás de la vida. Viste que con los comunistas no se puede hablar, con los comunistas hay que ser radicales y no tolerantes”, escribió en las historias de su perfil de Instagram Luis Mariano Esperon, fundador de la plataforma digital Make Cuba Great Again.