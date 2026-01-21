Televisión estatal iraní informa que 3.117 personas murieron en recientes protestas

La televisión estatal transmitió el miércoles por la noche una declaración de la Fundación de los Mártires proporcionando el balance. Dijo que de los fallecidos, 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad. No dio más detalles sobre el resto.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La televisión estatal iraní ha emitido el primer balance oficial de muertes de las recientes protestas, diciendo que 3.117 personas murieron en las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre. La cifra es menor que las 4.560 personas que los activistas dicen que fallecieron.
La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, situó el miércoles el número de muertos en 4.560. La agencia ha sido precisa a lo largo de los años sobre las manifestaciones y disturbios en Irán, basándose en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
