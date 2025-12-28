americateve

Técnico de Sudáfrica Hugo Broos critica la falta de 'ambiente AFCON' en la Copa África en Marruecos

RABAT, Marruecos (AP) — El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, no está sintiendo el ambiente habitual de la Copa Africana de Naciones en Marruecos.

Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, se sienta en el banquillo antes del juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Angola y Sudáfrica en Marrakech, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
Hugo Broos, director técnico de Sudáfrica, se sienta en el banquillo antes del juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Angola y Sudáfrica en Marrakech, Marruecos, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe) AP

Broos, quien llevó a Camerún al título en 2017 en Gabón y llevó a Sudáfrica al tercer lugar en la edición de 2023 en Costa de Marfil, expresó el domingo que había una falta de entusiasmo por la 35ª Copa Africana.

"En Costa de Marfil y en Gabón, cada segundo del torneo sentías que estabas en un torneo", afirmó Broos. "La gente estaba – cuando íbamos en el autobús a entrenar – la gente saludaba y estaban con banderas, y aquí no ves nada. Así que, no sé, pero sí, no hay ambiente, no hay el típico ambiente de la AFCON. No lo siento aquí."

El entrenador belga habló en Marrakech antes del último partido de grupo de Sudáfrica contra Zimbabue el lunes. Los Bafana Bafana comenzaron con una victoria muy disputada de 2-1 sobre Angola en Marrakech y luego perdieron 1-0 ante Egipto en Agadir.

Egipto ya está clasificado para los octavos de final del Grupo B con un máximo de seis puntos en dos partidos. Le sigue Sudáfrica con tres, mientras que Angola y Zimbabue tienen un punto cada uno.

Angola juega contra Egipto el lunes y los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros lugares.

Los organizadores han tenido dificultades para llenar los estadios y el clima no ha ayudado. Ha habido fuertes lluvias todos los días del torneo, excepto el jueves cuando no hubo partidos debido a la festividad cristiana del Día de Navidad. Marruecos es un país predominantemente musulmán.

El torneo estaba originalmente programado para el verano, pero se pospuso para el invierno para no coincidir con el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA que se jugó en Estados Unidos.

Incluso los partidos de Marruecos, que estaban todos agotados, han presentado asientos vacíos, con los revendedores culpados de acaparar las entradas, frustrando los esfuerzos de los aficionados por acceder al Estadio Príncipe Moulay Abdellah, con capacidad para casi 70,000 personas, donde el equipo local juega todos sus partidos de grupo.

La seguridad en otros estadios ha permitido la entrada gratuita a los aficionados después del inicio del partido para aumentar la asistencia. Esto ha llevado a que los seguidores sin entradas esperen afuera con la suposición de que se les permitirá entrar.

"Nadie vino a ver el partido Sudáfrica-Angola", comentó Broos después de criticar los arreglos para el partido subsiguiente de su equipo contra Egipto. "Fue un caos antes del partido... bloquearon a todos, incluso a las personas con entradas. No pudieron entrar al estadio porque había una multitud de personas que no tenían entrada y a quienes se les permitió entrar."

Broos elogió los "bonitos estadios" – los nueve fueron recién construidos o renovados para el torneo – pero dijo que la atmósfera en la Copa Africana de 2025 era inusualmente "fría".

"Si no dejan entrar libremente a la gente en el estadio, no hay nadie", dijo. "Nadie está viniendo a ver el partido Sudáfrica-Zimbabue."

Marruecos también es coanfitrión del Mundial 2030.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

