Técnico de Girona dice que el arquero Livakovic no volverá a jugar para el equipo

MADRID (AP) — El técnico de Girona fustigó el jueves al arquero croata Dominik Livakovic por no priorizar al club y afirmó que no volverá a jugar para el equipo.

El arquero croata Dominik Livakovic ataja un remate de Hanus Sorensen de las Islas Feroe en las eliminatorias mundialistas de Europa, el viernes 14 de noviembre de 2025, en Rijeka, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic)
El arquero croata Dominik Livakovic ataja un remate de Hanus Sorensen de las Islas Feroe en las eliminatorias mundialistas de Europa, el viernes 14 de noviembre de 2025, en Rijeka, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Míchel expresó que el portero suplente se negó a jugar en un partido reciente y quiere salir del club catal´na. Comentó que Livakovic sólo estaba preocupado por la Copa del Mundo.

Livakovic es un tío (persona) espectacular, pero él tiene una línea de tiempo con sus objetivos diferente a los objetivos de Girona", señaló Míchel. "Él necesita jugar por el mundial, no por Girona, y él me lo dijo. Es sincero y yo también. Es así”.

Míchel señaló que Livakovic, de 30 años y quien está cedido por el Fenerbahce turco, le dijo que no quiere jugar porque quiere seguir siendo elegible para jugar en otro club. Los jugadores solo pueden militar para dos equipos en una temporada y Livakovic ya lo hizo con Fenerbahce.

Míchel mencionó que quería que Livakovic jugara un partido de la Copa del Rey a principios de este mes, pero se negó, obligando al titular Paulo Gazzaniga a atajar con gripe y fiebre alta.

“Gazzaniga lleva tres años haciendo cosas muy buenas”, dijo Míchel sobre el argentino. “Ha tenido errores, como todo el mundo, pero su compromiso está fuera de duda. Yo cuando compiten por la posición siempre he dicho que cuando uno da el cien por cien juega. Pero este no es mi problema porque yo no puedo contar con Livakovic. Espero que en el mercado de invierno demos una solución”.

Míchel dijo que decidió hacer público lo que debería haber sido un asunto privado porque “la afición lo necesita saber”.

Gazzaniga ha tenido una temporada irregular, incluyendo algunos errores embarazosos. Ocurrió en el partido inaugural de La Liga española del equipo y nuevamente el domingo, cuando sus fallos propiciaron dos goles Elche.

Girona se encuentra en el puesto 18 en la clasificación de la liga, dentro de la zona de descenso.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

