Técnico de EEUU critica a CONCACAF por no tener VAR

“Creo que es un error de la CONCACAF”, reconoció el miércoles Berhalter, un día antes de que Estados Unidos debute en el octagonal final contra El Salvador. “Hablaré abiertamente y diré eso por que es parte del juego. El VAR, creo que fue una gran adición para la Liga de Naciones y la Copa Oro y es decepcionante que no sea parte de las eliminatorias. Es a donde va al fútbol actual. Queremos estar ahí, a la par con el resto del mundo, de la región, en términos de calidad y tecnología. Tenemos que encontrar la forma de realizarlo”.

El reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo permite a las confederaciones regionales utilizar el videoarbitraje y la tecnología de línea de gol.

El secretario general de la CONCACAF Philippe Moggio no respondió inmediatamente a un corre electrónico de The Associated Press pidió un comentario sobre las críticas de Berhalter.