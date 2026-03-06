americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Técnico de Al-Nassr dice que lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo previsto

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El técnico de Al Nassr, Jorge Jesus, reveló el viernes que la lesión en el isquiotibial de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que se pensó al principio.

El astro portugués, de 41 años, salió cojeando de la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Fayha en la liga de Arabia Saudí el fin de semana pasado.

“En el último partido, Cristiano salió con una lesión muscular”, dijo Jesus a los periodistas. “Después de las pruebas a las que se sometió, quedó claro que es una lesión más grave de lo que esperábamos".

“Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores que se lesionaron. Necesitará tratamiento de su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo”.

La disponibilidad del ex del Real Madrid para los amistosos de Portugal a finales de este mes con miras al Mundial, ahora podría estar en duda.

Portugal enfrentará a México en Ciudad de México, en la reapertura del estadio Azteca, el 28 de marzo antes de enfrentar a Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.

Cristiano ha marcado 21 goles en 22 partidos de liga esta temporada para Al Nassr.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter