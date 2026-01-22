Taylor Swift, Alanis Morissette y miembros de Kiss ingresan al Salón de la Fama de Compositores

Esta combinación de imágenes muestra a los compositores, de izquierda a derecha: Kenny Loggins, Alanis Morissette, Gene Simmons, Paul Stanley y Taylor Swift. (Foto AP) AP

La composición de Swift ha moldeado indudablemente las tendencias de la música pop contemporánea, y sin duda atraerá una atención adicional a la nueva clase de este año.

Los fundadores de Kiss, Simmons y Stanley, que recién pasaron por la despedida de la banda, también serán reconocidos por sus clásicos del glam rock “Rock and Roll All Nite” y “I Love It Loud”.

Además de Swift, Simmons y Stanley, los nominados de este año incluyen a la leyenda del soft rock Loggins (“Footloose”, “Danny's Song”), la estrella del rock alternativo Morissette (“You Oughta Know”, “Ironic”) y el innovador compositor, productor y rapero de R&B Christopher “Tricky” Stewart, conocido por obras como “Umbrella” de Rihanna, “Single Ladies” y “Break My Soul” de Beyoncé.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores de 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en Nueva York.

El Salón anualmente incorpora tanto a intérpretes como a no intérpretes. Este año, la última categoría incluye al dúo Terry Britten y Graham Lyle (con “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner).

Tampoco es raro que los intérpretes ingresen después de múltiples nominaciones. Walter Afanasieff, quien ayudó a Mariah Carey con su éxito “All I Want for Christmas Is You”, fue nominado previamente en la clase del Salón de la Fama de los Compositores de 2025. No fue seleccionado entonces, pero este año será inducido.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, afirmó en un comunicado: “La industria musical se construye sobre el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni fanáticos comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador. La alineación de este año no solo muestra canciones icónicas, sino que también celebra la unidad a través de varios géneros”.

El Salón de la Fama de los Compositores fue establecido en 1969 para honrar a aquellos que crean música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

Algunos ya en el salón incluyen a Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, R.E.M., Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y Timbaland.

La clase de 2025 incluyó a George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney “Darkchild” Jerkins, Mike Love de The Beach Boys y Tony Macaulay.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP