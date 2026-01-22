americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Taylor Swift, Alanis Morissette y miembros de Kiss ingresan al Salón de la Fama de Compositores

NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift, Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss, Christopher “Tricky” Stewart, Alanis Morissette y Kenny Loggins conforman los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores de 2026.

Esta combinación de imágenes muestra a los compositores, de izquierda a derecha: Kenny Loggins, Alanis Morissette, Gene Simmons, Paul Stanley y Taylor Swift. (Foto AP)
Esta combinación de imágenes muestra a los compositores, de izquierda a derecha: Kenny Loggins, Alanis Morissette, Gene Simmons, Paul Stanley y Taylor Swift. (Foto AP) AP

La composición de Swift ha moldeado indudablemente las tendencias de la música pop contemporánea, y sin duda atraerá una atención adicional a la nueva clase de este año.

Los fundadores de Kiss, Simmons y Stanley, que recién pasaron por la despedida de la banda, también serán reconocidos por sus clásicos del glam rock “Rock and Roll All Nite” y “I Love It Loud”.

Además de Swift, Simmons y Stanley, los nominados de este año incluyen a la leyenda del soft rock Loggins (“Footloose”, “Danny's Song”), la estrella del rock alternativo Morissette (“You Oughta Know”, “Ironic”) y el innovador compositor, productor y rapero de R&B Christopher “Tricky” Stewart, conocido por obras como “Umbrella” de Rihanna, “Single Ladies” y “Break My Soul” de Beyoncé.

La ceremonia de inducción al Salón de la Fama de los Compositores de 2026 se llevará a cabo el 11 de junio en Nueva York.

El Salón anualmente incorpora tanto a intérpretes como a no intérpretes. Este año, la última categoría incluye al dúo Terry Britten y Graham Lyle (con “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner).

Tampoco es raro que los intérpretes ingresen después de múltiples nominaciones. Walter Afanasieff, quien ayudó a Mariah Carey con su éxito “All I Want for Christmas Is You”, fue nominado previamente en la clase del Salón de la Fama de los Compositores de 2025. No fue seleccionado entonces, pero este año será inducido.

Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, afirmó en un comunicado: “La industria musical se construye sobre el increíble talento de los compositores que crean canciones inolvidables. Sin su arte, no habría música grabada, experiencias de conciertos ni fanáticos comprometidos. Todo se origina en la canción y su creador. La alineación de este año no solo muestra canciones icónicas, sino que también celebra la unidad a través de varios géneros”.

El Salón de la Fama de los Compositores fue establecido en 1969 para honrar a aquellos que crean música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para la inducción 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

Algunos ya en el salón incluyen a Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond, Phil Collins, R.E.M., Steely Dan, Dean Pitchford, Hillary Lindsey y Timbaland.

La clase de 2025 incluyó a George Clinton, The Doobie Brothers, Ashley Gorley, Rodney “Darkchild” Jerkins, Mike Love de The Beach Boys y Tony Macaulay.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter