Tatum más cerca de volver y los Celtics lo envían a entrenar con el equipo de la G-League

BOSTON (AP) — El All-Star Jayson Tatum dio un gran paso el lunes en su recuperación tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles cuando fue asignado a practicar con los Maine Celtics, el equipo de la G-League de la organización.

La organización dijo que sería llamado de inmediato a los Celtics de Boston y continuaría rehabilitándose de la lesión que sufrió en las semifinales de la Conferencia Este la pasada primavera.

Tatum llevó a los Celtics a ganar el campeonato en 2024 y los tenía encaminados para repetir antes de la lesión, que se esperaba lo mantuviera fuera aproximadamente un año.

Boston llegó a los juegos del lunes con el tercer mejor récord en la Conferencia Este, y el regreso de Tatum podría ayudar a impulsar al equipo a una larga carrera en los playoffs. El mes pasado Tatum dudó si su regreso podría alterar la química del equipo, pero el presidente de operaciones Brad Stevens dijo que eso no era una preocupación.

“Obviamente, cualquier equipo con Jayson Tatum va a ser mejor”, afirmó Stevens el viernes. “Si lo necesita, se lo diré todos los días. Porque cada equipo, los 30 de nosotros, sería mucho, mucho mejor con él en el equipo”.

Stevens dijo que Tatum aún tiene “un camino por recorrer” y que el equipo no va a apresurarlo.

“Ha alcanzado muchos de los umbrales, está haciendo más y más y continuará haciendo más y más. No hay presión de nuestra parte”, añadió Stevens. “Pero tampoco habrá ninguno de nosotros diciendo: ‘Bueno, ¿por qué no te tomas otra semana?’ Va a ser: Cuando esté listo, estará listo”.

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

