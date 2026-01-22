Tasa de homicidios cae drásticamente en decenas de ciudades de EEUU, según un nuevo informe

ARCHIVO - Vista de la fachada oeste del edificio de la Corte Suprema, con la frase "Igualdad ante la ley", el 20 de marzo de 2019, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite, archivo) AP

El informe, publicado el jueves, hace un seguimiento de 13 delitos, 11 de los cuales registraron descensos el año pasado, incluyendo robo de autos, robo en tiendas, agresiones agravadas y otros. Los relacionados con drogas aumentaron ligeramente con respecto a 2024, y las agresiones sexuales se mantuvieron estables en la comparación, de acuerdo con el reporte.

Según los expertos, ciudades y estados más allá de los encuestados mostraron descensos similares en homicidios y otros delitos. Pero apuntaron que es demasiado pronto para saber qué provoca el cambio de tendencia, a pesar de que funcionarios electos a todos los niveles —tanto demócratas como republicanos— se han atribuido el mérito.

Adam Gelb, presidente y director general del Consejo —un grupo de expertos no partidista dedicado a la política y la investigación de justicia penal— dijo que después de los repuntes históricos de la violencia durante la pandemia del COVID-19, este año supuso disminuciones históricas. El estudio encontró que algunas ciudades registraron su mínimo en décadas, con la tasa general de criminalidad cayendo a su nivel más bajo en décadas.

“Es una caída espectacular a un nivel absolutamente asombroso. Mientras lo celebramos, también tenemos que desglosarlo e intentar entenderlo”, señaló Gelb. “Nunca hay una sola razón por la que la criminalidad sube o baja”.

El Consejo recopila datos de los departamentos de policía y otras agencias de seguridad. Algunas de las categorías del reporte incluyeron datos de hasta 35 ciudades, mientras que otras, debido a las diferencias en las definiciones de delitos específicos o lagunas en el seguimiento, cuentan con menos ciudades en sus totales. Muchos de los delitos contra la propiedad contemplados por el informe también se redujeron, incluyendo una caída del 27% en robos de vehículos y una del 10% en hurtos en tiendas.

El reporte mostró además una disminución en la tasa de homicidios en 31 de las 35 ciudades, con una caída del 40% o más en Denver, Omaha, Nebraska, y Washington. La única ciudad del estudio que registró un aumento de dos dígitos fue Little Rock, Arkansas, donde aumentó en un 16% desde 2024.

Gelb dijo que las notable reducción en la tasa de delincuencia ha llevado a algunos criminólogos a cuestionar la comprensión histórica de lo que impulsa las tendencias en los crímenes violentos y cómo combatirlo.

“Queremos creer que el factor local realmente importa para las cifras de criminalidad, que es fundamentalmente un problema local con soluciones a nivel local”, explicó. “Ahora estamos viendo que fuerzas sociales, culturales y económicas muy amplias a nivel nacional pueden ejercer una gran influencia en lo que sucede a nivel local”.

Los republicanos, muchos de los cuales señalaron la disminución de los crímenes violentos en muchas ciudades en 2024 como poco fiable, se han apresurado a decir que la mano dura contra el delincuencia, como el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Nueva Orleans y la capital, Washington D.C., junto con el aumento de las operaciones migratorias, han tenido que ver en los datos del último año.

Pero ciudades donde no se desplegaron tropas o agentes federales experimentaron caídas históricas similares en delitos violentos y otros, según el reporte.

Los alcaldes demócratas también destacaron sus políticas como un factor a tener en cuenta.

Jens Ludwig, profesor de políticas públicas y director del Laboratorio de Criminalidad de la Universidad de Chicago, subrayó que hay muchos factores que pueden contribuir a una reducción, ya sea un aumento en el gasto en seguridad o un aumento en el gasto en educación para mejorar las tasas de graduación.

“El hecho de que en cualquier ciudad estemos viendo una caída del crimen en tantos vecindarios y en tantas categorías significa que no puede ser ningún proyecto particular en un vecindario implementado por un alcalde”, apuntó Ludwig. Y como está ocurriendo en múltiples ciudades, “no es como si algún alcalde fuera un genio al resolver esto”.

Aunque a menudo nadie sabe qué impulsa grandes oscilaciones en las cifras de criminalidad, la caída podría deberse en parte a la normalización después de los grandes picos registrados varios años durante la pandemia. Esta es una hipótesis que recalca que la mejora de los datos podría no durar.

"Si observa las tasas de crimen violento en Estados Unidos, son mucho más volátiles de un año a otro que la tasa de pobreza o la tasa de desempleo; es uno de esos grandes indicadores sociales que simplemente fluctúan mucho de un año a otro", explicó Ludwig. "Independientemente del crédito por estas disminuciones, creo que es demasiado pronto para que alguien de cualquier lado declare misión como cumplida".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP