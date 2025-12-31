Tasa hipotecaria promedio a largo plazo en EEUU cae al 6,15%, el nivel más bajo del año

La tasa hipotecaria promedio a largo plazo bajó a 6,15% desde el 6,18% de la semana pasada, informó el miércoles el comprador de hipotecas Freddie Mac. Esa es la tasa promedio a largo plazo más baja desde el 3 de octubre de 2024, cuando bajó a 6,12% antes de volver a subir. Hace un año, la tasa promediaba 6,91%.

El costo de los préstamos hipotecarios a tasa fija a 15 años, popular entre los propietarios que refinancian sus hipotecas, bajó esta semana al 5,44% desde el 5,50% de la semana anterior. Hace un año, el promedio era del 6,13%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,14% al mediodía del miércoles, un poco por debajo del 4,15% de la semana pasada.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido mayormente estable en las últimas semanas desde el 30 de octubre, cuando cayó a 6,17%, que en ese momento era su nivel más bajo en más de un año.

Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio en anticipación a una serie de recortes de tasas de la Fed, que comenzaron en septiembre y continuaron este mes.

La Fed no establece las tasas hipotecarias, pero cuando reduce su tasa a corto plazo, eso puede indicar una menor inflación o un crecimiento económico más lento en el futuro, lo que puede llevar a los inversores a comprar bonos del gobierno de Estados Unidos. Eso puede ayudar a reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo de Estados Unidos, lo que puede resultar en tasas hipotecarias más bajas.

Aun así, los recortes de tasas de la Fed no siempre se traducen en tasas hipotecarias más bajas.

Los compradores de viviendas que pueden pagar en efectivo o financiar a las tasas hipotecarias actuales están en una posición más favorable que hace un año. Las listas de viviendas han aumentado considerablemente desde 2024, y muchos vendedores han recurrido a bajar su precio inicial de venta ya que las viviendas tardan más en venderse, según datos de Realtor.com.

Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo un desafío para los aspirantes a propietarios, especialmente para los compradores primerizos que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene a muchos posibles compradores al margen.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos aumentaron en noviembre respecto al mes anterior, pero se desaceleraron en comparación con un año antes por primera vez desde mayo, a pesar de que las tasas hipotecarias promedio a largo plazo se mantuvieron cerca de su punto más bajo del año. Durante los primeros 11 meses de este año, las ventas de viviendas han disminuido un 0,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

Los economistas generalmente pronostican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá ligeramente por encima del 6% el próximo año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP