Tasa hipotecaria promedio a largo plazo en EEUU baja a 6,01%, su nivel mínimo en más de 3 años

Una persona camina frente a varias casas unifamiliares, el martes 10 de febrero de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años cayó a 6,01% con respecto al 6,09% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,85%.

El leve retroceso lleva la tasa promedio a su nivel más bajo desde el 8 de septiembre de 2022, cuando fue de 5,89%. Esa fue la última vez que la tasa promedio estuvo por debajo del 6%.

Las tasas hipotecarias están influidas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas sobre la economía y la inflación de los inversionistas del mercado de bonos. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los créditos de vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,08% al mediodía del jueves, por debajo de alrededor de 4,09% hace una semana.

Las tasas hipotecarias han bajado desde hace meses, lo que ayudó a impulsar un repunte en las ventas de viviendas en los últimos cuatro meses de 2025, pero no lo suficiente como para sacar al mercado inmobiliario de su letargo, que se remonta a 2022, cuando comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

El año pasado, las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron estancadas en mínimos de 30 años. Y este año, unas tasas hipotecarias más favorables para los compradores no bastaron para impulsar las ventas de viviendas el mes pasado. Registraron la mayor caída mensual en casi cuatro años y el ritmo anualizado de ventas más lento en más de dos años.

Mientras tanto, nuevos datos sobre la firma de contratos sugieren que las ventas de viviendas podrían mantenerse lentas en el corto plazo.

Un índice desestacionalizado de ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos cayó 0,8% en enero respecto del mes anterior, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés). Las ventas pendientes de viviendas bajaron 0,4% frente a enero del año pasado.

Por lo general, hay un desfase de uno o dos meses entre la firma de un contrato y el momento en que se concreta la venta, lo que convierte a las ventas pendientes de viviendas en un indicador adelantado de las futuras ventas de viviendas ya finalizadas.

“La mejora de las condiciones de asequibilidad aún no ha inducido una mayor actividad de compra”, afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

Un fuerte aumento de los precios de las viviendas, especialmente en los primeros años de esta década, y una escasez crónica de viviendas a escala nacional, agravada por años de construcción de viviendas por debajo del promedio, han hecho que muchos aspirantes a propietarios queden fuera del mercado debido a los precios.

Eso ha puesto el foco en las tasas hipotecarias, que, cuando bajan, pueden aumentar el poder de compra de quienes buscan vivienda, pero también pueden reducir cuánto pueden permitirse los compradores cuando las tasas suben.

Eso hace que la reciente caída de las tasas sea un impulso favorable de cara a la temporada anual de compra de viviendas en primavera, al menos para quienes pueden permitirse comprar con las tasas actuales.

“Las tasas más bajas deberían mejorar la asequibilidad y atraer a más compradores”, aseguró Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. “Suponiendo que las tasas hipotecarias se mantengan aproximadamente donde están, o bajen aún más, deberíamos ver más compradores esta primavera a medida que mejoren tanto el inventario como el clima”.

Los propietarios que desean refinanciar su crédito hipotecario vigente a una tasa más favorable también se benefician de la relajación de las tasas.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, bajaron ligeramente esta semana. Esa tasa promedio cayó a 5,35% con respecto al 5,44% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,04%, indicó Freddie Mac.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen los créditos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, subieron 2,8% la semana pasada con respecto a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las solicitudes de créditos para refinanciar hipotecas representaron 57,4% del total de solicitudes.

La caída más reciente de las tasas hipotecarias se produce tres semanas después de que la Reserva Federal decidiera pausar los recortes de su principal tasa de interés tras reducir las tasas tres veces seguidas para cerrar 2025, en un intento por apuntalar el mercado laboral.

En las actas de la reunión más reciente de la Fed, publicadas el miércoles, se muestra que muchos funcionarios quieren ver que la inflación baje más antes de respaldar recortes adicionales de las tasas de interés este año.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que influyen en las tasas hipotecarias.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP