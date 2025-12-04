americateve

Tasa hipotecaria promedio de EEUU baja a casi su mínimo de este año

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos cayó nuevamente esta semana, acercándose a su punto más bajo en lo que va del año.

Una casa en venta en Ambler, Pensilvania, el 16 de octubre del 2025. (AP foto/Matt Rourke)
La disminución lleva la tasa promedio de hipotecas a largo plazo al 6,19% desde el 6,23% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,69%.

Este es el segundo descenso semanal consecutivo en la tasa promedio después de tres aumentos consecutivos. Ahora está en el nivel más bajo desde el 30 de octubre, cuando estaba en 6,17%, el nivel más bajo en más de un año.

Los costos de los préstamos en hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también cayeron esta semana. La tasa promedió 5,44%, por debajo del 5,51% de la semana pasada. Hace un año, era del 5,96%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,1% al mediodía del jueves. Eso es un aumento desde aproximadamente el 4% del miércoles pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

