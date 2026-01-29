americateve

Tasa hipotecaria en EEUU sube ligeramente pero sigue cerca del nivel más bajo en tres años

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo en Estados Unidos subió por segunda semana consecutiva, pero se mantiene apenas por encima de su nivel más bajo en más de tres años.

Una vivienda en venta en Denver, Colorado, el 27 de agosto del 2024. (AP foto/David Zalubowski,)
Una vivienda en venta en Denver, Colorado, el 27 de agosto del 2024. (AP foto/David Zalubowski,)

La tasa de referencia para hipotecas a 30 años con tasa fija aumentó a 6,1% desde el 6,09% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,95%.

Los costos de los préstamos para hipotecas a 15 años con tasa fija, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió a 5,49% desde el 5,44% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,12%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años estaba en 4,24% al mediodía del jueves, justo por debajo de donde estaba hace una semana.

El último aumento en las tasas hipotecarias se produce un día después de que la Fed decidiera pausar los recortes a su tasa de interés principal tras reducir las tasas tres veces seguidas para cerrar 2025 en un intento de apuntalar el mercado laboral.

El banco central no establece las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de aumentar o disminuir su tasa a corto plazo son observadas de cerca por los inversores en bonos y pueden afectar finalmente el rendimiento de los bonos a 10 años que influyen en las tasas hipotecarias.

Las tasas hipotecarias también han subido en las últimas semanas a medida que el mercado de bonos reaccionó a las tensiones geopolíticas.

Las ventas de viviendas en Estados Unidos han estado cayendo desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La combinación de tasas hipotecarias más altas, precios en aumento y una escasez crónica de viviendas a nivel nacional tras más de una década de baja construcción ha dejado a muchos aspirantes a propietarios fuera del mercado. Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron estancadas el año pasado en mínimos de 30 años.

Aun así, la disminución de las tasas hipotecarias que comenzó a finales del verano pasado ayudó a impulsar las ventas de viviendas existentes hacia el final del año pasado. En diciembre, las ventas aumentaron un 5,1% respecto al mes anterior.

El reciente aumento en las tasas llevó a que menos compradores de viviendas solicitaran un préstamo hipotecario.

Las solicitudes de hipotecas en general cayeron un 8,5% la semana pasada respecto a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Las solicitudes de préstamos para refinanciamiento hipotecario cayeron un 16%, pero aún representaron el 56,2% de todas las solicitudes de préstamos hipotecarios. Las solicitudes de préstamos para comprar una vivienda disminuyeron un 0,4%.

Los economistas calculan que las tasas hipotecarias disminuirán aún más este año, aunque la mayoría de las previsiones recientes muestran que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá por encima del 6%, aproximadamente el doble de lo que era hace seis años.

Aun así, las tasas tendrían que bajar considerablemente para que los propietarios, que compraron o refinanciaron cuando las tasas hipotecarias alcanzaron su punto más bajo a principios de esta década, tomen un nuevo préstamo a una tasa mucho más alta.

Casi el 69% de las viviendas en Estados Unidos con una hipoteca pendiente tienen una tasa fija del 5% o menos, y un poco más de la mitad tienen una tasa igual o inferior al 4%, según Realtor.com.

"Si bien las tasas menores han apoyado aumentos modestos en las ventas y han ayudado a mitigar las presiones económicas, la recuperación probablemente será lenta y desigual hasta que las tasas bajen significativamente y el inventario se expanda aún más", estimó Jiayi Xu, economista de Realtor.com.

—-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

