americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tasa hipotecaria en EEUU sube ligeramente pero sigue cerca del mínimo de 2025

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años en Estados Unidos subió ligeramente esta semana, situándose apenas por encima de su mínimo de 2025.

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo aumentó a 6,16%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Esto representa un leve incremento desde el 6,15% de la semana pasada, cuando la tasa promedio cayó a su nivel más bajo desde el 3 de octubre de 2024. Hace un año, la tasa promediaba 6,93%.

Los costos de los préstamos para hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, subieron esta semana a 5,46% desde el 5,44% de la semana anterior. Hace un año, promediaba 6,14%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,17% al mediodía del jueves.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido mayormente estable en las últimas semanas desde el 30 de octubre, cuando cayó a 6,17%, que en ese momento era su nivel más bajo en más de un año. Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio en anticipación a una serie de recortes de tasas de la Fed, que comenzaron en septiembre y continuaron el mes pasado.

La Fed no establece las tasas hipotecarias, pero cuando reduce su tasa a corto plazo, eso puede indicar una menor inflación o un crecimiento económico más lento en el futuro, lo que puede llevar a los inversores a comprar bonos del gobierno de Estados Unidos. Esto puede ayudar a reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo lo que puede resultar en tasas hipotecarias más bajas.

En resumen, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años terminó el año pasado casi un punto porcentual más baja que al inicio de 2025, ayudando a aumentar el poder adquisitivo de los compradores de viviendas hacia el final del año. Las ventas de viviendas previamente ocupadas aumentaron mensualmente en septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, incluso con las tasas hipotecarias a largo plazo manteniéndose cerca de su punto más bajo de 2025, las ventas en noviembre se desaceleraron en comparación con el año anterior por primera vez desde mayo y terminaron el mes con un ritmo para finalizar el año por debajo de 2024. Los datos de ventas de viviendas existentes de diciembre se publicarán la próxima semana.

El reciente retroceso en las tasas hipotecarias ha sido útil para los compradores de viviendas que pueden permitirse comprar a las tasas actuales. El pago mensual medio de vivienda cayó a 2.365 dólares en las cuatro semanas que terminaron el cuatro de enero, según Redfin. Esto representa una caída del 4,7% respecto al mismo período del año anterior.

Si bien las tasas hipotecarias más bajas pueden hacer la vivienda más accesible, el mercado sigue siendo inaccesible para muchos aspirantes después de años de precios en aumento y un crecimiento salarial mediocre. Los compradores primerizos lo han tenido particularmente difícil, ya que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva vivienda.

La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene a muchos posibles compradores al margen.

Los economistas generalmente pronostican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá ligeramente por encima del 6% este año.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter