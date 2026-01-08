Tasa hipotecaria en EEUU sube ligeramente pero sigue cerca del mínimo de 2025

La tasa promedio de hipotecas a largo plazo aumentó a 6,16%, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Esto representa un leve incremento desde el 6,15% de la semana pasada, cuando la tasa promedio cayó a su nivel más bajo desde el 3 de octubre de 2024. Hace un año, la tasa promediaba 6,93%.

Los costos de los préstamos para hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, subieron esta semana a 5,46% desde el 5,44% de la semana anterior. Hace un año, promediaba 6,14%, según Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Generalmente siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

El rendimiento a 10 años estaba en 4,17% al mediodía del jueves.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años se ha mantenido mayormente estable en las últimas semanas desde el 30 de octubre, cuando cayó a 6,17%, que en ese momento era su nivel más bajo en más de un año. Las tasas hipotecarias comenzaron a disminuir en julio en anticipación a una serie de recortes de tasas de la Fed, que comenzaron en septiembre y continuaron el mes pasado.

La Fed no establece las tasas hipotecarias, pero cuando reduce su tasa a corto plazo, eso puede indicar una menor inflación o un crecimiento económico más lento en el futuro, lo que puede llevar a los inversores a comprar bonos del gobierno de Estados Unidos. Esto puede ayudar a reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo lo que puede resultar en tasas hipotecarias más bajas.

En resumen, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años terminó el año pasado casi un punto porcentual más baja que al inicio de 2025, ayudando a aumentar el poder adquisitivo de los compradores de viviendas hacia el final del año. Las ventas de viviendas previamente ocupadas aumentaron mensualmente en septiembre, octubre y noviembre.

Sin embargo, incluso con las tasas hipotecarias a largo plazo manteniéndose cerca de su punto más bajo de 2025, las ventas en noviembre se desaceleraron en comparación con el año anterior por primera vez desde mayo y terminaron el mes con un ritmo para finalizar el año por debajo de 2024. Los datos de ventas de viviendas existentes de diciembre se publicarán la próxima semana.

El reciente retroceso en las tasas hipotecarias ha sido útil para los compradores de viviendas que pueden permitirse comprar a las tasas actuales. El pago mensual medio de vivienda cayó a 2.365 dólares en las cuatro semanas que terminaron el cuatro de enero, según Redfin. Esto representa una caída del 4,7% respecto al mismo período del año anterior.

Si bien las tasas hipotecarias más bajas pueden hacer la vivienda más accesible, el mercado sigue siendo inaccesible para muchos aspirantes después de años de precios en aumento y un crecimiento salarial mediocre. Los compradores primerizos lo han tenido particularmente difícil, ya que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva vivienda.

La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene a muchos posibles compradores al margen.

Los economistas generalmente pronostican que la tasa promedio de una hipoteca a 30 años se mantendrá ligeramente por encima del 6% este año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP