Tasa hipotecaria en EEUU a poco más de 6% tras revertir leve repunte

La tasa hipotecaria a largo plazo en Estados Unidos se mantiene apenas por encima del 6% tras revertir un leve repunte en las últimas semanas, justo cuando el mercado de la vivienda se acerca a la temporada de compras de primavera.

Un conjunto de casas en Nashville, Tennessee, el 10 de febrero del 2026. (AP foto/George Walker IV)
La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años bajó a 6,09% desde 6,11% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promediaba 6,87%.

El leve retroceso devuelve la tasa promedio al nivel en el que estaba hace tres semanas.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también disminuyeron ligeramente esta semana. Esa tasa promedio cayó a 5,44% desde 5,5% la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,09%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés hasta las expectativas de los inversionistas de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,13% al mediodía del jueves, por debajo de 4,21% de hace una semana.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

