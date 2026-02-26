Tasa hipotecaria en EEUU baja de 6% por primera vez desde 2022

Compartir en:









La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años cayó a 5,98% desde el 6,01% de la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promediaba 6,76%.

La tasa promedio ha estado rondando cerca del 6% este año. Esta última baja, la tercera disminución consecutiva, la acerca a su nivel más bajo desde el 8 de septiembre de 2022, cuando fue de 5,89%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de política de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,02% al mediodía del jueves, por debajo de alrededor de 4,07% de hace una semana.

Las tasas hipotecarias han venido bajando durante meses, lo que ayudó a impulsar un repunte en las ventas de viviendas en los últimos cuatro meses de 2025, pero no lo suficiente como para sacar al mercado inmobiliario de su letargo, que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron estancadas el año pasado en mínimos de 30 años. Y las tasas hipotecarias más favorables para los compradores este año no fueron suficientes para impulsar las ventas de viviendas el mes pasado. Registraron la mayor caída mensual en casi cuatro años y el ritmo anualizado de ventas más lento en más de dos años.

Aun así, con la tasa promedio de una hipoteca a 30 años ahora por debajo del 6% a medida que comienza la temporada anual de compra de viviendas en primavera, podría alentar a posibles compradores que puedan permitirse comprar a las tasas actuales a buscar una vivienda esta primavera. “Suponiendo que las tasas se mantengan por debajo del 6%, compradores y vendedores van a empezar a volver al mercado", estimó Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS. "Marzo es cuando la temporada de compra de viviendas en primavera suele comenzar a intensificarse y, con las tasas en un mínimo de tres años y medio, podría ser una temporada primaveral de compra de viviendas muy intensa”. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP