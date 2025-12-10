"Tarjeta dorada" de Trump ofrece estatus legal a extranjeros a partir de 1 millón de dólares

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda con líderes empresariales en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) AP

Un sitio web que acepta solicitudes se puso en marcha mientras Trump revelaba el inicio del programa rodeado de líderes empresariales en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca. Está destinado a reemplazar las visas EB-5, que el Congreso creó en 1990 para generar inversión extranjera y que estaban disponibles para personas que invirtieran alrededor de 1 millón de dólares en una empresa que empleara al menos a diez personas.

Trump ve la nueva versión como una forma para que Estados Unidos atraiga y retenga talento de alto nivel, todo mientras genera ingresos para las arcas federales. Estuvo promoviendo la tarjeta dorada durante meses y en una ocasión sugirió que cada una costaría 5 millones de dólares.

El presidente dijo que todos los fondos recaudados como parte del programa “irán al gobierno federal” y predijo que miles de millones fluirán a una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro “donde podemos hacer cosas positivas para el país”.

El nuevo programa es en la práctica una green card, la cual que ofrece residencia legal permanente con la posibilidad de obtener la ciudadanía.

“Básicamente, es una green card pero mucho mejor”, dijo Trump. “Mucho más poderosa, un camino mucho más fuerte”.

El presidente no mencionó requisitos para la creación de empleo para las corporaciones solicitantes ni límites generales en el programa, que existen bajo el programa actual EB-5. En cambio, dijo que había escuchado quejas de líderes empresariales que no habían podido reclutar a graduados destacados de universidades estadounidenses porque eran de otros países y no tenían permiso para quedarse.

“No puedes contratar a personas de las mejores universidades porque no sabes si puedes mantener a la persona”, dijo Trump.

El mandatario republicano ha construido su carrera política alrededor de endurecer la frontera entre Estados Unidos y México y defender políticas de inmigración estrictas. Desde el inicio de su segunda administración, ha lanzado campañas de deportación masiva y redadas migratorias que han tenido como objetivo ciudades como Los Ángeles y Charlotte.

Pero también ha recibido críticas de voces líderes de su movimiento “MAGA” (Make America Great Again/Devolver la Grandeza a Estados Unidos) por decir que los inmigrantes calificados deberían ser permitidos en Estados Unidos, algo que el programa de la tarjeta dorada podría facilitar.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que el programa incluirá 15.000 dólares para la verificación de solicitantes y que el proceso minucioso utilizado para examinar antecedentes “asegurará que estas personas califiquen absolutamente para estar en Estados Unidos”. Las empresas podrán recibir múltiples tarjetas, pero estarán limitadas a un individuo por tarjeta, agregó.

Lutnick también dijo que los actuales titulares de green cards ganan menos dinero que el estadounidense promedio, y que Trump quería cambiar eso.

“Así que, mismas visas, pero ahora llenas de las mejores personas”, señaló Lutnick.

Las visas para inversores son comunes en todo el mundo y hay decenas de países que las ofrecen a individuos adinerados, incluidos el Reino Unido, España, Grecia, Malta, Australia, Canadá e Italia.

Trump dijo que el programa significa que Estados Unidos está “recibiendo a alguien grandioso que viene a nuestro país porque creemos que estas serán algunas personas tremendas” y destacó a los mejores graduados de universidades estadounidenses de China, India y Francia como algunos de los que posiblemente recibirán tarjetas doradas.

“Las empresas van a estar muy felices”, dijo.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP