Tarique Rahman promete impulsar la democracia tras victoria aplastante en Bangladesh

DACA, Bangladesh (AP) — El próximo primer ministro de Bangladesh, Tarique Rahman, manifestó el sábado que trabajará para construir un país más democrático, superando retos relacionados con instituciones débiles después de que su partido asegurara una victoria electoral.

El presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, hace el signo de la victoria durante una reunión con los medios de comunicación tras el triunfo de su partido en las elecciones parlamentarias nacionales, el sábado 14 de febrero de 2026, en Daca, Bangladesh. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)
El presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tarique Rahman, hace el signo de la victoria durante una reunión con los medios de comunicación tras el triunfo de su partido en las elecciones parlamentarias nacionales, el sábado 14 de febrero de 2026, en Daca, Bangladesh. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu) AP

El Partido Nacionalista de Bangladesh al que pertenece Rahman obtuvo la mayoría en las elecciones del jueves en el Parlamento de 350 miembros. Una alianza de 11 integrantes encabezada por Jamaat-e-Islami, el mayor partido islamista del país, está lista para formar la oposición.

Fueron los primeros comicios desde el derrocamiento de la ex primera ministra Sheikh Hasina durante un alzamiento popular masivo en 2024. Un gobierno interino encabezado por Muhammad Yunus —laureado con el Premio Nobel de la Paz— supervisó las elecciones, que se desarrollaron pacíficamente en gran medida. La votación marcó un cambio político significativo en la nación del sur de Asia, que cuenta con más de 170 millones de habitantes.

Se prevé que el nuevo gobierno preste juramento en unos días.

En su primera reunión con la prensa en la capital, Daca, Rahman señaló que sus prioridades serán mejorar el orden público y gestionar una economía frágil.

“Estamos a punto de iniciar nuestro camino en una situación marcada por una economía frágil que dejó el régimen autoritario, instituciones constitucionales y estatutarias debilitadas, y un deterioro en el Estado de derecho”, les expresó a los periodistas.

Rahman —hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia, quien murió en diciembre— también pidió unidad y prometió que no socavará al país.

“Para garantizar que ninguna fuerza maligna pueda restablecer la autocracia en el país, y para asegurar que la nación no sea convertida en un Estado servil, debemos mantenernos unidos y defender la voluntad del pueblo”, afirmó.

El PNB es una de las fuerzas políticas históricas del país, junto con el ahora prohibido partido Liga Awami de Hasina. Ella ha sido acusada de tornarse cada vez más autoritaria durante sus 15 años en el poder. En los últimos años, el PNB se negó a participar en las elecciones en el gobierno de Hasina. La expremier ha estado exiliada en India desde su derrocamiento y ha sido declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por los cientos de fallecimientos durante el alzamiento popular, que se prolongó por semanas.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

