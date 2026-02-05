Tarik Skubal gana caso de arbitraje salarial y recibirá cifra récord de 32 millones de dólares

Compartir en:









ARCHIVO - Tarik Skubal, pitcher de los Tigres de Detroit, lanza en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana frente a los Marineros de Seattle, el 10 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo) AP

Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak tomaron la decisión un día después de escuchar los argumentos.

Vladimir Guerrero Jr., el primera base de Toronto, era el dueño del récord del salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel, cobrando 19,9 millones en 2024 en un caso decidido por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

El tercera base Nolan Arenado presentó una solicitud récord de 30 millones en 2019 a Colorado y luego acordó un contrato de 260 millones por ocho años sin una audiencia.

El contrato de 31 millones de Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024 había sido el acuerdo de un año más grande para un jugador elegible para el arbitraje. David Price había mantenido el salario negociado más alto en un contrato de un año para un lanzador elegible para el arbitraje, un acuerdo de 19,75 millones con Detroit en 2015.

Skubal, dos veces All-Star, será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. El zurdo de 29 años tiene una foja de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las mayores.

Skubal registró una marca de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, en 31 aperturas el año pasado, con 241 ponches y 33 boletos en 195 innings y un tercio, cobrando 10,5 millones. Su WHIP de 0.891 fue el mejor entre los lanzadores calificados.

Después de la audiencia el miércoles, los Tigres acordaron un contrato de 115 millones por tres años con el zurdo dominicano Framber Valdez, un acuerdo pendiente de un examen físico exitoso. Los jugadores han ganado las primeras tres decisiones esta temporada baja. El lanzador derecho Kyle Bradish recibió 3,55 millones en lugar de la oferta de 2.875.000 dólares de los Orioles de Baltimore, y el receptor Yainer Díaz recibió 4,5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Astros de Houston. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP