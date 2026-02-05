americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tarik Skubal gana caso de arbitraje salarial y recibirá cifra récord de 32 millones de dólares

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Tarik Skubal ganó el jueves su audiencia de arbitraje salarial con los Tigres de Detroit, y el dos veces ganador del premio Cy Young recibirá un monto récord de 32 millones de dólares este año en lugar de la oferta de 19 millones del equipo.

ARCHIVO - Tarik Skubal, pitcher de los Tigres de Detroit, lanza en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana frente a los Marineros de Seattle, el 10 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo)
ARCHIVO - Tarik Skubal, pitcher de los Tigres de Detroit, lanza en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana frente a los Marineros de Seattle, el 10 de octubre de 2025 (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo) AP

Jeanne Charles, Walt De Treux y Allen Ponak tomaron la decisión un día después de escuchar los argumentos.

Vladimir Guerrero Jr., el primera base de Toronto, era el dueño del récord del salario más alto en un caso de arbitraje decidido por un panel, cobrando 19,9 millones en 2024 en un caso decidido por Charles, De Treux y Scott Buchheit.

El tercera base Nolan Arenado presentó una solicitud récord de 30 millones en 2019 a Colorado y luego acordó un contrato de 260 millones por ocho años sin una audiencia.

El contrato de 31 millones de Juan Soto con los Yankees de Nueva York en 2024 había sido el acuerdo de un año más grande para un jugador elegible para el arbitraje. David Price había mantenido el salario negociado más alto en un contrato de un año para un lanzador elegible para el arbitraje, un acuerdo de 19,75 millones con Detroit en 2015.

Skubal, dos veces All-Star, será elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial. El zurdo de 29 años tiene una foja de 54-37 con una efectividad de 3.08 en seis temporadas en las mayores.

Skubal registró una marca de 13-6 con una efectividad de 2.21, la mejor de la Liga Americana, en 31 aperturas el año pasado, con 241 ponches y 33 boletos en 195 innings y un tercio, cobrando 10,5 millones. Su WHIP de 0.891 fue el mejor entre los lanzadores calificados.

Después de la audiencia el miércoles, los Tigres acordaron un contrato de 115 millones por tres años con el zurdo dominicano Framber Valdez, un acuerdo pendiente de un examen físico exitoso.

Los jugadores han ganado las primeras tres decisiones esta temporada baja. El lanzador derecho Kyle Bradish recibió 3,55 millones en lugar de la oferta de 2.875.000 dólares de los Orioles de Baltimore, y el receptor Yainer Díaz recibió 4,5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Astros de Houston.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter