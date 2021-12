Venta de un arma en estacionamiento de un Target en Hialeah deja a un joven muerto

La investigación reveló que la pareja había puesto a la venta sus armas de fuego en el portal web armslist.com y fue contactada por unos sujetos interesados en comprarlas.

Para la negociación, llegaron al lugar de encuentro donde fueron recibidos por Raúl Araujo, de 15 años, y Steve Arnoux, de 17, quienes les entregaron a la víctima dinero falso para la compra de las armas, sin contar con que este se daría cuenta de inmediato y al reclamarles, los adolescentes sacaron una pistola y le robaron las armas al vendedor, quien temiendo por su seguridad, también sacó un arma de fuego oculta y le disparó a ambos.

Los implicados fueron trasladados al Hospital Jackson Memorial, dónde minutos después falleció Arnoux.

Según el informe de arresto, Araujo, quien permanece en el hospital, será acusado de homicidio grave y robo a mano armada con un arma de fuego.

El hecho despertó preocupación entre trabajadores y quienes frecuentan la plaza comercial.

“Yo pensé en mis compañeros que estaban aquí al momento del tiroteo, yo me fui a las tres de la tarde y me da mucho miedo, esa gente no piensa que aquí hay mucha gente, niños, familias enteras”, dijo Lucy Moya, trabajadora de la plaza comercial.

El segundo tiroteo, que también involucró a dos jóvenes, ocurrió el pasado sábado en un condominio de la avenida Bird, en Coconut Grove.

Un residente grabó con su teléfono celular la movilización policial, luego de que un grupo armado disparara en más de 90 ocasiones contra el condominio.

Dos hombres de 17 y 20 años resultaron heridos en el incidente.

El último de los hechos violentos tuvo lugar esta madrugada en el noroeste del condado Miami-Dade.

Los agentes recibieron una alerta de disparos a través del sistema ShotSpotter en el área de la calle 66 y la avenida 20.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre que había recibido un disparo en el abdomen. Fue trasladado al Hospital Jackson Memorial, donde se mantiene en estado crítico.