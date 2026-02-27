Target dejará de vender cereales con colorantes sintéticos a finales de mayo

El logo de Target fuera de una tienda, el 18 de noviembre de 2025, en Salem, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo) AP

La cadena de tiendas con sede en Minneapolis informó el viernes que ha ido eliminando gradualmente el uso de colorantes sintéticos en los cereales desde hace varios años. Actualmente, el 85% de sus ventas de cereales proviene de productos elaborados sin colorantes sintéticos.

Target indicó que ha trabajado con marcas nacionales y con sus marcas propias para reformular productos según sea necesario. Algunos cereales —incluidos Trix y Lucky Charms de General Mills— tendrán fórmulas actualizadas, señaló Target. La empresa señaló que dejará de ofrecer las marcas que no cambien sus ingredientes., pero no las identificó por su nombre.

General Mills anunció el año pasado que tenía planeado retirar los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos para mediados de 2026. Pero WK Kellogg ha dicho que planea eliminar el uso de colorantes artificiales de sus cereales hasta finales de 2027. Kellogg fabrica varios cereales con colorantes artificiales que se venden actualmente en Target, incluidos Froot Loops, Apple Jacks y Squishmallows.

General Mills destacó el viernes que el 85% de su portafolio minorista en Estados Unidos —incluidas marcas como Cheerios y Cascadian Farm— está libre de tintes sintéticos, y que mantiene su compromiso de eliminar todos los colorantes para mediados de este año. La empresa no prevé que Target suspenda la venta de ninguno de sus productos.

WK Kellogg no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios.

La medida de Target reconoce que los consumidores estadounidenses y el gobierno federal están prestando más atención a lo que contienen los alimentos envasados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus iniciales en inglés) prohibió en enero pasado el uso de Rojo 3, un colorante derivado del petróleo, días antes de que el expresidente Joe Biden dejara el cargo.

Meses después, ya con Donald Trump en la presidencia, la FDA instó a los fabricantes de alimentos a eliminar gradualmente el uso de colorantes artificiales derivados del petróleo para finales de 2026. La agencia está revisando el uso de otros colorantes derivados del petróleo, incluidos el Rojo N.º 40, el Amarillo N.º 5 y 6 y el Azul N.º 1.

La FDA señaló hace unas semanas que estaba flexibilizando las normas que restringen el umbral para que las empresas de alimentos puedan afirmar que sus productos están libres de colorantes artificiales. La agencia indicó que el etiquetado de los alimentos puede afirmar que no contienen “colorantes artificiales” cuando están libres de tintes derivados del petróleo, incluso si contienen colorantes obtenidos de fuentes naturales como las plantas.

Target no es el primer gran minorista en eliminar los tintes artificiales. Whole Foods nunca ha permitido productos con colorantes artificiales desde su fundación en 1980. Trader Joe’s tampoco permite el uso de colorantes sintéticos en sus productos.

Walmart dijo el año pasado que tenía planeado retirar el uso de colorantes sintéticos para alimentos y otros 30 ingredientes, incluidos algunos conservadores, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasa, de sus marcas propias en Estados Unidos para enero de 2027.

Target señaló que su marca propia Good & Gather --que presentó en 2019-- se elabora sin sabores ni edulcorantes artificiales, sin colorantes sintéticos ni jarabe de maíz de alta fructosa. La marca cuenta con más de 2.500 productos en categorías como lácteos, verduras, pastas listas, carne, alimento para bebés e infantes.

“Sabemos que los consumidores están priorizando cada vez más un estilo de vida saludable, y estamos actuando rápidamente para evolucionar en nuestra oferta y satisfacer sus necesidades", señaló Cara Sylvester, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target, en un comunicado:

Otras grandes empresas de alimentos como Kraft Heinz, Nestlé y Conagra Brands se han comprometido en los últimos meses a eliminar el uso de colorantes sintéticos derivados del petróleo en los próximos años.

