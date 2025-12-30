americateve

Tanzania y Túnez se unen a Nigeria en octavos de la Copa Africana; empate deja fuera a Angola

RABAT, Marruecos (AP) — Tanzania y Túnez aseguraron los últimos lugares disponibles en la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones el martes al empatar 1-1, lo que eliminó a Angola.

El tanzano Simon Msuva controla el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Tanzania y Túnez en Rabat, Marruecos, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosaab Elshamy)
El tanzano Simon Msuva controla el balón durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Tanzania y Túnez en Rabat, Marruecos, el martes 30 de diciembre de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

El gol de Feisal Salum para Tanzania, que anuló el penalti de Ismaël Gharbi, envió a las Taifa Stars a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares de los seis grupos.

Angola, que terminó tercero en el Grupo B con dos puntos, había estado esperando un favor de Túnez para vencer a Tanzania y otro de Nigeria, que cumplió al derrotar 3-1 a Uganda.

Pero el gol de Tanzania marcó la diferencia. Tanto Tanzania como Angola terminaron con dos puntos y una diferencia de goles de -1. El gol de Salum significó que las Taifa Stars habían anotado más en la fase de grupos (tres goles de Tanzania frente a dos de Angola), lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

Túnez avanza como subcampeón del Grupo C, pero no fue suficiente para apaciguar a sus aficionados, que silbaron al equipo después de apoyarlo bajo la lluvia en Rabat.

El partido comenzó con la intensidad y desesperación que usualmente solo se ve en los minutos finales, con las Águilas de Cartago asediando el gol tanzano.

Gharbi sacudió el poste izquierdo e intentó un audaz disparo desde cerca de la línea de medio campo, mientras que las entradas volaban de ambos lados.

Túnez tuvo un respiro cuando Ibrahim Hamad fue penalizado tras una revisión del VAR por arrastrar a Hazem Mastouri. Gharbi convirtió el penalti en el minuto 43.

Salum respondió después del descanso con un disparo bajo que se deslizó por el césped mojado dentro del poste izquierdo.

Tres porteros para Uganda

Con su equipo ya asegurado en el primer lugar del grupo, el entrenador de Nigeria, Eric Chelle, optó por descansar a muchos de sus habituales, incluidos Ademola Lookman, Alex Iwobi y Bright Osayi-Samuel. Victor Osimhen jugó desde el inicio.

Fisayo Dele-Bashiru centró para que Paul Onuachu anotara con un sencillo remate en el minuto 28, y las escasas esperanzas de Uganda se desvanecieron efectivamente al inicio de la segunda mitad. El portero Denis Onyango no pudo continuar después del descanso, y su reemplazo Salim Magoola fue expulsado en el minuto 50 por tocar el balón fuera del área. Magoola no pudo resistirse a detener un disparo de Osimhen.

El tercer portero de Uganda, Nafian Alionzi, pronto concedió cuando Raphael Onyedika disparó el balón entre sus piernas para el 2-0 en el minuto 62, cinco minutos antes de que Onyedika anotara otro gol.

Rogers Mato restauró algo del orgullo ugandés en el minuto 75 con un excelente globo sobre Francis Uzoho en el gol de Nigeria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

