Tampa se prepara para los fanáticos del Super Bowl LV, aunque menos, en medio de la pandemia

“Tampa Bay está trabajando mano a mano con el comité anfitrión, la NFL y los funcionarios locales para garantizar que el Super Bowl funcione de la manera más segura posible”, dijo Santiago Corrada, director ejecutivo de Visit Tampa Bay. "Se cancelaron varios eventos relacionados con el Super Bowl, con la excepción de la experiencia popular de los fanáticos, la NFL Super Bowl Experience, que se llevará a cabo en grandes lugares al aire libre en el centro de Tampa con entradas programadas y con reservaciones y capacidad limitada".

Hoteles, restaurantes y el Comité Anfitrión del Super Bowl LV de Tampa Bay están desplegando la alfombra de bienvenida para los fanáticos de los deportes que vienen a la ciudad, y hay un sitio web con enlaces a eventos, avisos de seguridad pública, atracciones y más, que se actualiza continuamente.

El estadio Raymond James ocupará 22.000 asientos, aproximadamente un tercio de la capacidad original. Y 7500 asientos estarán ocupados por trabajadores de la salud vacunados a quienes la NFL les otorgó entrada gratuita como agradecimiento por su trabajo durante la pandemia.

"No podemos predecir la ocupación del hotel en esta etapa", dijo Corrada, "pero estamos aceptando el hecho de que es el momento perfecto para albergar un juego en casa dadas las circunstancias. Independientemente, esta será la mayor ocupación de muchas de estas los hoteles han visto desde que comenzó la pandemia ".

El Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) está haciendo su parte para dar la bienvenida a los miles de pasajeros adicionales que llegarán y partirán en vuelos comerciales y los cientos de jets privados y chárter que estacionarán en las instalaciones de aviación general del aeropuerto.

El aeropuerto tiene una página web con información para los viajeros de Big Game y enlaces a una larga lista de estrategias de lucha contra la pandemia que está tomando TPA para mantener seguros a los pasajeros. También hay un chatbot útil en el sitio web y la red Wi-Fi para responder preguntas relacionadas con COVID-19, como dónde obtener una máscara gratis en el aeropuerto y el horario y la ubicación de la instalación de prueba COVID-19 en el sitio.

El plan de juego del aeropuerto

Los funcionarios de TPA pasaron el último año planificando para los visitantes de este año para el gran juego y obtuvieron valiosos consejos del Aeropuerto Internacional de Miami, anfitrión del aeropuerto del Super Bowl del año pasado. COVID-19 está agregando algunos dolores de cabeza adicionales y forzando algunos cambios en el plan, pero la reducción general del tráfico de pasajeros facilitará que el aeropuerto maneje el evento.

“The crowds we’ll be seeing around Super Bowl will probably be similar to what we would have seen during a busy day in 2019,” said TPA spokeswoman Emily Nipps.

Nipps added: "While we’re thrilled to have our home team playing in this year’s Super Bowl, we do expect that this will further reduce the number of visitors we’ll have traveling through TPA for the game. But we still expect thousands of NFL fan passengers, most of whom already planned to attend the Big Game regardless of the teams. We’ll warmly welcome them no matter which team they favor to win."

That does not mean TPA won’t be in full event mode.

Nipps says there will almost 2,000 volunteers throughout the airport during Super Bowl week to help visitors navigate the facilities and share information about the Tampa Bay area. And curbside check-in for luggage drop-off and flight check-in – a service temporarily discontinued because of COVID-19 – will be brought back for the Super Bowl travel dates to help limit lines and crowding in the terminal.

Restaurants, bars and coffee shops in the airport will have expanded hours during the Super Bowl travel days, and shops in the main terminal and in each airside terminal will have Super Bowl merchandise for sale. As soon as the game is over, Super Bowl Championship shirts with the winning team’s name will be for sale, so fans heading straight from the game to the plane will be able to purchase souvenirs.

Y tanto las fuerzas del orden como los grupos comunitarios compartirán información para ayudar a prevenir el tráfico sexual y de personas, que es una preocupación común durante los grandes eventos deportivos. Habrá números de línea directa y señalización en todo el aeropuerto para crear conciencia. Y el Departamento de Policía del Aeropuerto Internacional de Tampa intensificará su presencia en las terminales.

¿A qué estarán atentos las fuerzas del orden? "Básicamente, cualquier cosa y todo", dijo el jefe de policía de TPA, Charlie Velázquez. “Eventos de este tamaño no pueden concluir de manera segura sin prepararse para todas las eventualidades. Desde delitos menores como el robo, delitos violentos, trata de personas e incluso actos terroristas a gran escala, hemos capacitado y desarrollado planes para abordarlos en conjunto con nuestras agencias asociadas ”.

TSA también se está preparando para el tráfico aéreo del Super Bowl en TPA. "Estaremos atendiendo los puntos de control del aeropuerto de Tampa con tres turnos coordinados de antemano con las aerolíneas", dijo a USA TODAY la portavoz de la TSA, Sari Koshetz, "Anticipamos las salidas a partir de la noche del juego y los volúmenes de pasajeros se mantendrán elevados hasta el martes mientras los fanáticos continúan regresando a casa. "

Para mantener la experiencia del punto de control lo más sencilla posible, la TSA les recuerda a los fanáticos que los programas oficiales del Super Bowl a menudo llevan hologramas decorativos que activan las alarmas en la proyección. "Estamos trabajando con la NFL y probaremos el programa en nuestro equipo de punto de control con anticipación", dice Koshetz. "Pero le sugerimos que saque el programa de su bolso de mano y lo coloque en su propio contenedor para su revisión".