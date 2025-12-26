Tailandia y Camboya firman nuevo acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates fronterizos

Compartir en:









En esta imagen difundida por Agence Kampuchea Press (AKP), el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, a la izquierda, acompañado de su homólogo tailandés, Natthaphon Narkphanit, en la Reunión General de la Comisión Fronteriza, el sábado 27 de diciembre de 2025, en la provincia de Chanthaburi, Tailandia. (AKP via AP) AP

Además de poner fin a los combates, el acuerdo exige el fin de las movilizaciones militares de ambas partes y el respeto de los espacios aéreos con fines militares.

Tailandia había sido la única parte en llevar a cabo ataques aéreos, el más reciente la mañana del sábado, según un comunicado emitido anteriormente por el ministerio de Defensa de Camboya.

Otra cláusula importante exige que —"después de que el alto el fuego se haya mantenido en su totalidad durante 72 horas"— Tailandia repatríe a 18 soldados camboyanos que ha mantenido como prisioneros desde sus enfrentamientos anteriores en julio pasado.

