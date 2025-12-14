Tailandia reporta la primera muerte civil por cohetes camboyanos en nuevos combates fronterizos

Una casa se ve dañada después de lo que un soldado tailandés describió como fuego de artillería camboyana en la provincia de Sisaket, Tailandia, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Ambos países confirmaron que los combates a gran escala, que comenzaron con un enfrentamiento el 7 de diciembre que hirió a dos soldados tailandeses, continuaron el domingo. Las dos partes tienen reclamaciones enfrentadas desde hace mucho tiempo sobre franjas de tierra fronteriza, algunas de las cuales contienen ruinas de templos centenarios.

Se han reportado más de dos docenas muertes a de ambos lados de la frontera en los combates de la última semana, mientras que más de medio millón han sido desplazadas.

Reporteros de The Associated Press llegaron al lugar del impacto del cohete el domingo en el distrito de Kantharalak de la provincia de Sisaket unos diez minutos después de que ocurriera. Presenciaron cómo se colocaba el cuerpo de un hombre completamente envuelto en vendas en una camilla que fue llevada a una ambulancia.

Una casa a un par de cientos de metros estaba en llamas, y voluntarios del pueblo intentaban apagar el fuego con cubos de agua. Un trozo de metralla, que se cree era del mismo cohete, estaba incrustado cerca en la carretera.

La víctima, identificada como Don Patchapan, murió en el corazón de una zona residencial cerca de una escuela, según un comunicado del Ejército tailandés. El portavoz del gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, acusó a Camboya de disparar de forma deliberada en áreas civiles, una acción que tachó de "cruel e inhumana".

Camboya ha desplegado lanzacohetes BM-21 montados en camiones con un alcance de 30-40 kilómetros. Cada uno puede disparar hasta 40 cohetes a la vez, pero no pueden ser dirigidos con precisión. Han caído principalmente en áreas de las que la mayoría de la población ya ha sido evacuadas.

Las autoridades tailandesas dicen que Camboya ha lanzado miles de cohetes prácticamente a diario. Mientras tanto, Tailandia ha realizado ataques aéreos con sus aviones de combate, y Camboya dice que los bombardeos continuaron el domingo. Ambas partes han empleado drones para vigilancia y arrojar bombas.

El ejército tailandés ha reconocido que 15 de sus soldados han muerto durante los combates, y estimó el domingo que ha habido al menos 221 bajas entre los soldados camboyanos. Camboya tachó el conteo tailandés de sus muertos como desinformación, pero aún no ha reconocido ninguna baja militar. Ha dicho que al menos 11 civiles han muerto y más de seis docenas han resultado heridos.

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, transmitió un mensaje de aliento a sus compatriotas el domingo, escribiendo en las redes sociales que está orgulloso de ver la fortaleza de esta nación "en esta situación donde nuestro país enfrenta dificultades debido a la agresión de países vecinos".

Los nuevos combates descarrilaron un alto el fuego promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso fin a cinco días de combates anteriores en julio. Fue negociado por Malasia y promovido por la presión de Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que Tailandia y Camboya estuvieran de acuerdo. Se formalizó con más detalle en octubre en una reunión regional en Malasia a la que asistió Trump.

Trump anunció el pasado viernes que los dos países habían acordado a su instigación renovar el alto el fuego, pero el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, negó haber hecho ningún compromiso y Camboya anunció que continuaba luchando en lo que dijo es autodefensa.

Un buque de guerra de la Marina tailandesa en el Golfo de Tailandia se unió a los combates el sábado por la mañana, intercambiando disparos con armas basadas en la provincia suroccidental de Koh Kong en Camboya. Ambos lados se acusaron mutuamente de iniciar el fuego en un nuevo frente.

——

Jintamas informó desde Surin, Tailandia. Sopheng Cheang contribuyó desde Preah Netr Preah, Camboya.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP