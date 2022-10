Tailandia llora a las víctimas de balacera de un expolicía

“Lloré hasta que no me salieron más lágrimas de los ojos. Me corren por el corazón", dijo Seksan Sriraj, de 28 años y cuya pareja, que debía dar a luz este mes, era profesora en el centro. “Mi esposa y mi hijo han ido a un lugar tranquilo. Yo estoy vivo y tendré que vivir. Si no puedo seguir adelante, mi esposa y mi hijo se preocuparán por mi y no renacerán en la próxima vida. Eso es todo".