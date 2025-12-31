Tailandia libera a 18 prisioneros de guerra camboyanos como parte de un acuerdo de alto el fuego

En esta imagen, distribuida por la Agencia Kampuchea Press (AKP), soldados camboyanos (centro) llegan, tras haber sido capturados y retenidos por el ejército tailandés, al cruce fronterizo de Prum, en la provincia de Pailin, Camboya, el 31 de diciembre de 2025. (AKP vía AP) AP

La liberación estaba estipulada en el acuerdo de alto el fuego que firmaron el sábado por los ministros de Defensa de ambos países en el mismo puesto fronterizo entre la provincia de Chanthaburi, en Tailandia, y la de Pailin, en Camboya, donde fueron entregados los soldados.

"La repatriación de los 18 soldados camboyanos se llevó a cabo como una demostración de buena voluntad y de fomento de la confianza, así como en cumplimiento de los principios humanitarios internacionales", afirmó el Ministerio de Exteriores tailandés en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, señaló que la liberación "crea un ambiente propicio para la paz, la estabilidad y la plena normalización de las relaciones en beneficio de ambas naciones y sus pueblos en un futuro cercano".

La puesta en libertad de los soldados elimina un gran obstáculo hacia ese objetivo después de dos rondas de destructivos combates por reclamos territoriales.

Tailandia había insistido en que podía retener a los hombres bajo las disposiciones de las Convenciones de Ginebra que rigen las normas de guerra, que establecen que podían ser retenidos hasta el fin de las hostilidades. Las autoridades tailandesas indicaron que los prisioneros podían recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y tenían otros derechos amparados por la legislación internacional.

Su detención fue utilizada por el gobierno de Camboya para avivar el sentimiento nacionalista en el conflicto contra Tailandia.

En su comunicado, el Ministerio de Defensa camboyano señaló que el gobierno “se ha mantenido firme la promesa hecha a las familias de los 18 soldados y al pueblo camboyano: que ningún soldado quedaría atrás”.

El acuerdo de alto el fuego establecía que los soldados serían liberados si la tregua se mantenía durante 72 horas después de su entrada en vigor a mediodía del sábado. El plazo se cumplió el martes, pero las autoridades tailandesas dijeron que necesitaban evaluar la situación, alegando que 250 drones camboyanos habían estado activos a lo largo de la frontera.

Los dos países ofrecieron relatos distintos acerca de las circunstancias de la captura, que tuvo lugar el mismo día en que entró en vigor el alto el fuego inicial a finales de julio.

De acuerdo con las autoridades camboyanas, sus soldados se acercaron a la posición tailandesa con intenciones amistosas para ofrecer su saludo tras los combates, mientras que los funcionarios tailandeses afirmaron que parecían tener intenciones hostiles y entraron en lo que Tailandia considera su territorio, por lo que fueron apresados.

Originalmente, se retuvo a 20 soldados camboyanos, pero dos fueron repatriados pocos días después por lo que se calificó como motivos médicos.

El alto el fuego de julio estuvo mediado por Malasia e impulsado por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con retirarles privilegios comerciales a menos que llegaran a un acuerdo. Se formalizó con más detalle en octubre durante una cumbre regional en Malasia a la que asistió Trump.

A pesar de esos acuerdos, las dos naciones vecinas continuaron con su encarnizada guerra propagandística y se produjeron pequeños choques transfronterizos que a principios de diciembre derivaron en combates intensos y generalizados.

Las autoridades tailandesas reportaron la muerte de 26 soldados y un civil como resultado directo de los combates desde el 7 de diciembre, además de la de otros 44 civiles.

Cheang informó desde Nom Pen, Camboya.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP