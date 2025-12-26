americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tailandia bombardea una aldea en Camboya mientras ambos países negocian fin de enfrentamientos

BANGKOK (AP) — Tailandia y Camboya se enfrentaron en combate el viernes a lo largo de su frontera, mientras mantenían conversaciones para intentar poner fin a los enfrentamientos armados que estallaron a principios de diciembre, rompiendo un alto el fuego que se había alcanzado cinco meses antes.

El ejército tailandés dispara artillería hacia Camboya, el viernes 26 de diciembre de 2025, visto desde la provincia tailandesa de Sa Kaeo. (AP Foto/Wason Wanichakorn)
El ejército tailandés dispara artillería hacia Camboya, el viernes 26 de diciembre de 2025, visto desde la provincia tailandesa de Sa Kaeo. (AP Foto/Wason Wanichakorn) AP

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que Tailandia desplegó aviones de combate F-16 para lanzar alrededor de 40 bombas sobre una aldea en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey.

No había reportes de víctimas hasta el momento, pero el ministerio dijo que se destruyeron casas e infraestructura.

El ejército de Tailandia confirmó el ataque, y señaló que una operación conjunta del ejército y la fuerza aérea era esencial para proteger la provincia tailandesa de Sa Kaeo, que colinda con Banteay Meanchey y donde ambas naciones tienen reclamos territoriales.

Los reclamos territoriales a lo largo de la frontera son la raíz de las tensiones que estallaron en combate abierto a finales de julio. La mediación del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y la presión estadounidense llevó a ambas partes a acordar un frágil alto el fuego después de cinco días de combates.

Cada lado describe sus acciones militares actuales como realizadas en defensa propia y culpa al otro de violar el alto el fuego.

"Si Camboya no es sincera sobre un alto el fuego, la paz no será posible, y Tailandia no tendrá más opción que proceder con operaciones militares a gran escala para defender su soberanía", dijo el viernes el mariscal del aire Jackkrit Thammavichai, portavoz de la fuerza aérea de Tailandia.

Mientras tanto, funcionarios militares de ambas naciones mantuvieron un tercer día de conversaciones a nivel de trabajo de su ya establecido Comité General de Frontera en un puesto de control entre la provincia de Pailin en Camboya y la provincia de Chanthaburi en Tailandia.

Se espera que la reunión del comité concluya el sábado, cuando se prevé que los ministros de defensa de Tailandia y Camboya se unan y formalicen un acuerdo.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el viernes que Tailandia esperaba que Camboya aceptara un alto el fuego de 72 horas, y que si se implementaba con éxito, Tailandia consideraría repatriar a los prisioneros de guerra camboyanos, una demanda importante.

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como resultado directo del combate desde el 7 de diciembre, según funcionarios. Tailandia también ha reportado 44 muertes de civiles por efectos colaterales de la situación. Camboya no ha emitido una cifra oficial sobre bajas militares, pero dice que 30 civiles han muerto y 90 han resultado heridos.

Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las áreas afectadas en ambos lados de la frontera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con los primeros ministros de Tailandia y Camboya el 12 de diciembre y afirmó en redes sociales que habían acordado revivir su alto el fuego. Anutin negó tal acuerdo y los combates continuaron.

___

Sopheng Cheang contribuyó a este despacho desde Nom Pen, Camboya.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter