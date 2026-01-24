americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tacle de los Packers arrestado por posesión de arma en aeropuerto LaGuardia en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El tackle ofensivo de los Packers de Green Bay, Rasheed Walker, fue arrestado después de que la policía dijera que presentó un arma de fuego para inspección sin las credenciales adecuadas en el Aeropuerto LaGuardia.

ARCHIVO - Foto del 26 de octubre del 2025, el tackle ofensivo de los Packers de Green Bay Rasheed Walker bloquea en el encuentro ante los Steelers de Pittsburgh. (AP Foto/Matt Durisko, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 26 de octubre del 2025, el tackle ofensivo de los Packers de Green Bay Rasheed Walker bloquea en el encuentro ante los Steelers de Pittsburgh. (AP Foto/Matt Durisko, Archivo) AP

La policía de la Autoridad Portuaria dijo que Walker fue arrestado el viernes por la mañana después de que respondieron a una solicitud para una verificación de armas de fuego en la Terminal C de LaGuardia. La policía dijo que el joven de 25 años se había registrado en Delta y había presentado un arma de fuego para inspección sin las credenciales adecuadas.

Arthur Aidala, el abogado que representa a Walker, dijo que su cliente divulgó voluntariamente un arma de fuego descargada y asegurada a su llegada al aeropuerto. Aidala dijo que Walker fue arrestado porque su licencia no era válida en Nueva York.

"Estamos seguros de que el asunto eventualmente será desestimado", dijo Aidala por correo electrónico.

La temporada de los Packers terminó el 10 de enero con una derrota de 31-27 ante los Bears de Chicago en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.

Walker ha sido el tackle izquierdo del primer equipo de Green Bay durante las últimas tres temporadas y ha sido titular en 48 juegos desde que los Packers lo seleccionaron de Penn State en la séptima ronda del draft de 2022. Walker acaba de completar el último año de su contrato y se convertirá en agente libre en la temporada baja. Ha sido titular en cada uno de los cuatro juegos de playoffs de Green Bay en las últimas tres temporadas.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Cubana en Miami acusada de fingir ser abogada de inmigración: así operaba el fraude

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter