T-Wolves aplastan por 136-101 a Bulls tras lesiones de White y Giddey

CHICAGO (AP) — Naz Reid anotó 33 puntos, su máximo de la temporada, desde el banquillo, Anthony Edwards añadió 23, y los Timberwolves de Minnesota aplastaron el lunes 136-101 a los Bulls después de que Chicago perdió a sus máximos anotadores Coby White y Josh Giddey por lesiones.

Naz Reid de los Timberwolves de Minnesota salta anotar frente a Kevin Huerter de los Bulls de Chicago en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Julius Randle sumó 17 tantos mientras Minnesota se alejaba en el tercer periodo en el inicio de un viaje de cuatro partidos. Donte DiVincenzo y Bones Hyland anotaron 12 cada uno mientras Minnesota atinaba el 53,7% de sus tiros de campo después de un comienzo frío.

Nikola Vucevic lideró a Chicago con 23 puntos, pero los diezmados Bulls no pudieron mantener el ritmo y perdieron su segundo partido consecutivo tras una racha de cinco victorias. Chicago atinó solo un 40.9% de sus tiros de campo y cometió 16 pérdidas de balón en comparación con tres de Minnesota.

White, el máximo anotador de Chicago, salió con una distensión en la pantorrilla derecha en el primer cuarto.

Giddey, quien tiene la segunda mayor cantida de puntos del equipo, también salió de la cancha con dificultad con una aparente lesión en el tendón de la corva izquierda en el primer minuto de la segunda mitad después de anotar 11 puntos.

FUENTE: AP

