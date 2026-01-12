americateve

Szoboszlai, héroe y villano en victoria del Liverpool sobre Barnsley en la Copa FA

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Dominik Szoboszlai fue héroe y villano para el Liverpool, ya que el equipo local derrotó el lunes por 4-1 a un animado Barnsley para asegurar un enfrentamiento en la cuarta ronda de la Copa FA contra el rival de la Liga Premier, Brighton.

Dominik Szoboszlai, del Liverpool, reacciona tras anotar durante el partido de fútbol de la tercera ronda de la FA Cup entre el Liverpool y el Barnsley en Liverpool, Inglaterra, el lunes 12 de enero de 2026. (AP Photo/Jon Super) AP

El centrocampista húngaro le dio la ventaja al Liverpool después de ocho minutos cuando silenció a los aficionados visitantes con un impresionante disparo de 30 metros.

Jeremie Frimpong hizo el 2-0 cuando se internó desde la derecha y disparó con fuerza con el pie izquierdo.

Pero Szoboszlai ofreció a Barnsley una forma de volver al juego cinco minutos antes del descanso con un error calamitoso que aparecerá en los videos de bloopers durante años.

Su intento de taconazo a seis metros de su propia portería fue mal planificado y ejecutado de manera impactante, por lo que Adam Phillips solo tuvo que empujar el balón a la red vacía para hacer el 2-1.

“Lo siento por el equipo. Lo hice difícil para nosotros con un error fácil. El fútbol es así y seguimos adelante”, dijo Szoboszlai a TNT Sports.

El centrocampista también tuvo suerte de no conceder un penalti al inicio de la segunda mitad, ya que Barnsley se burló de su estatus de Liga 1.

El club de Yorkshire llevó el juego a su rival más histórico y, con el partido aún en equilibrio, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, se vio obligado a llamar a sus grandes armas, introduciendo a Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Ibrahima Konate después de una hora.

Sin embargo, gran parte de la acción continuó girando en torno a Szoboszlai.

Despejó un disparo de Phillips en la línea en un extremo y luego asistió a Wirtz momentos después, solo para ver cómo este último enviaba el balón por encima del travesaño.

Wirtz se redimió a seis minutos del final cuando, con los niveles de energía del visitante cayendo, recibió un pase de Ekitiké y curvó un hermoso disparo al rincón lejano.

Ekitiké hizo el 4-1 en el tiempo de descuento cuando empujó a casa un centro de Wirtz.

Fue un final desafortunado para un equipo visitante que se comportó admirablemente contra un equipo 57 lugares por encima en la pirámide de la liga.

Aunque el marcador halagó al equipo local, el resultado fue el undécimo partido consecutivo del Liverpool sin derrota y una señal de su capacidad para obtener resultados. El Liverpool no ha perdido desde noviembre contra el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Brighton vendrá a Anfield el fin de semana del 14 de febrero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

