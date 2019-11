Swift vitorea a Selena Gomez; Billie Eilish gana premio AMA

Gomez dio inicio a la ceremonia del domingo interpretando su más reciente éxito No. 1, “Lose You to Love Me”, sonando desafinada por momentos. Pero se quitó su vestido y quedó en un corpiño brillante para terminar su actuación con la animada canción “Look at Her Now”, haciendo cantar a miembros de la audiencia como la intérprete country Kelsea Ballerini en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.