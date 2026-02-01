Suspensión por drogas de Paul George, el último fiasco de los 76ers desde las Finales de 2001

Paul George ofreció consejos a Embiid el año pasado sobre cómo manejar el desgaste de jugar a pesar de tantas lesiones; cómo se preserva un All-Star cuando los días malos superan a los positivos y parece que solo la oscuridad se cernía al final del túnel.

“Las drogas me ayudan”, dijo George a finales de febrero de 2025. “Eso es lo que me ayuda a superar el obstáculo. Lo entiendo, especialmente por lo grande que es, el tamaño que tiene y cómo juega. Sé que le pasa factura”.

George ya había reconocido en el mismo mes que necesitaba inyecciones para aliviar el dolor y poder jugar a pesar de una serie de lesiones, especialmente el daño en el tendón de su meñique izquierdo.

El nueve veces All Star decidió abrirse para compartir lo que algunos atletas están dispuestos a hacer para seguir adelante, seguir jugando, sin importar el dolor, incluso si es interno.

Las tribulaciones de George se acumularon la temporada pasada en su primera temporada de un contrato de cuatro años y 212 millones de dólares que elevó las expectativas del equipo que de que podría ser campeón junto a Embiid y Tyrese Maxey antes de que todo se esfumara en una campaña en la que ganaron apenas 24 encuentros.

Su primer año en Filadelfia estuvo marcado por lesiones de rodilla y aductor que resultaron en uno de los peores años de su carrera en la NBA. Quizás peor, George estaba tan estresado por los incendios de Palisades y Eaton que el nativo del área de Los Ángeles reconoció que no podía dormir mientras pensaba en sus amigos que perdieron sus hogares y estaba consumido por el miedo de que su propia casa pudiera haberse perdido en el desastre.

“No puede ser peor que el año pasado”, dijo George en septiembre antes del campamento de entrenamiento. “Esa temporada toqué fondo".

Pero el agujero solo se hizo más profundo.

George fue golpeado el sábado por la NBA con una suspensión de 25 partidos por violar los términos del programa antidrogas de la NBA. La liga no reveló la naturaleza de la violación ni la sustancia involucrada, y George emitió un comunicado a ESPN diciendo que al lidiar con un problema de salud mental no especificado, tomó algo que era "inapropiado".

La suspensión le costará a George aproximadamente 11,7 millones de su salario de 51,7 millones de dólares.

La factura de su ausencia con los Sixers llegará al final de una temporada un tanto sorprendente hasta ahora para los perpetuamente desconcertantes Sixers.

George había promediado 16 puntos en 27 partidos esta temporada para los Sixers, siendo el tercer promedio más alto del equipo detrás de Maxey y Embiid. Tuvo uno de sus mejores partidos de la temporada a principios de la semana pasada, una explosión de 32 puntos impulsada por nueve triples en la victoria sobre Milwaukee el martes.

Con George jugando minutos aceptables, los 76ers volvieron a un patrón familiar en el que despertaron especulaciones sobre lo que podría ser una larga carrera en los playoffs, pero lesionados e inconsistentes y no lo suficientemente profundos como para emocionarse realmente con las perspectivas de campeonato.

“Creo que ha hecho bien lo que necesitábamos que hiciera, pero ha habido muchas cosas desafortunadas”, dijo el entrenador Nick Nurse. “Lesiones, obviamente. Toda la situación del equipo el año pasado. Obviamente, un par de lesiones al principio de este año saliendo de algunas cosas, así que ha sido desafortunado, pero es donde estamos”.

George no estuvo presente en la celebración del sábado del 25mo aniversario de Allen Iverson y la improbable carrera de los 76ers a las Finales de la NBA. Iverson estaba en la casa y también muchos de los jugadores destacados y arquitectos de los campeones de conferencia como el ex presidente del equipo Pat Croce y el gerente general Billy King.

Los veteranos intercambiaron historias de una carrera que terminó contra Kobe, Shaq y los Lakers de Los Ángeles.

Sin embargo, esa noche también sirvió como un recordatorio impactante de lo alejados que están los Sixers de ser relevantes y de volver a capturar ese tipo de éxito sostenido. Una ausencia de 25 años en la serie por el título no es bueno para ninguna franquicia, pero 2001 también fue el último año en que los Sixers avanzaron más allá de la segunda ronda de los playoffs.

¡La segunda ronda!

Los Sixers desperdiciaron las últimas temporadas conIverson. Pasaron por armas contratadas como Chris Webber, James Harden y Jimmy Butler. Renunciaron demasiado pronto a prospectos y futuros jugadores clave. El desafortunado ‘Proceso’ —un intento deliberado de desmantelar el talento y el éxito a corto plazo por una horda de activos y una reconstrucción prolongada— produjo a Embiid y un rastro de selecciones de draft desperdiciadas. Ben Simmons. Markelle Fultz. Jahlil Okafor.

Maxey fue un éxito inesperado como la selección número 21 en el draft del 2020, una fuerte temporada de novato de la selección número tres en general VJ Edgecombe y un Embiid en forma elevaron las perspectivas de los Sixers.

Tal vez los Sixers aún puedan mantenerse a flote y mantenerse saludables hasta que George sea elegible para regresar con diez partidos restantes en la temporada.

Puede que los 76ers agotaron su suerte cuando Iverson pasó por encima de Tyronn Lue en el primer duelo de las Finales del 2001 y llegaron 25 años de mala suerte y malas decisiones que esta franquicia simplemente no puede sacudirse.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP