Suspendido el béisbol en Venezuela tras ataque de EEUU y captura de Maduro

La jornada programada para el 3 de enero fue oficialmente cancelada, según confirmó el equipo Navegantes del Magallanes a través de sus redes sociales. Por su parte, la LVBP indicó que evaluará “día a día” la posibilidad de reanudar el torneo, sin una fecha definida para hacerlo.

La suspensión interrumpe el desarrollo de la postemporada en Venezuela y ocurre semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe decidió retirarle al país la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco.

Las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido, para cortarles una racha de cinco victorias consecutivas y terminar con su invicto en la sexta jornada del round robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.

Ezequiel Durán remolcó una carrera con un sencillo y Jonatan Clase le siguió con un imparable productor de dos más, dentro de un ataque de tres anotaciones en el primer episodio que marcó el rumbo del encuentro. Óscar De La Cruz se acreditó la victoria con una brillante apertura de seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables.

En San Francisco de Macorís, Eloy Jiménez bateó de 4-1, con un doble y dos carreras remolcadas, para conducir a los Toros del Este a un triunfo por 3-1 sobre los Gigantes del Cibao, que ahora han perdido sus seis compromisos en la postemporada. Los Toros, por su parte, se colocaron con marca de 4-2.

Los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce empataron sus respectivas series semifinales al mejor de siete a una victoria por bando, con sendos triunfos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

En Ponce, Emmanuel Rivera fue la figura al irse de 3-3, con un jonrón, un doble y tres carreras impulsadas, para guiar a los Leones a una victoria por 5-2 sobre los Gigantes de Carolina.

Rivera abrió el marcador con un cuadrangular solitario en la primera entrada y más tarde remolcó la quinta carrera del encuentro. En la lomita, Brady Tedesco lanzó cinco y dos tercios de entradas sin permitir anotaciones para acreditarse el triunfo.

En Caguas, un oportuno ataque en la octava entrada permitió a los Cangrejeros de Santurce imponerse 6-2 a los Criollos de Caguas y empatar su serie semifinal. Rubén Castro abrió el camino con un jonrón solitario, mientras que Shed Long Jr. produjo dos carreras con un sencillo, y Christian Vázquez y Jack López aportaron batazos remolcadores en un racimo de cinco anotaciones que definió el encuentro.

