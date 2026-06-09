Suspenden al fiscal jefe de la CPI mientras avanza investigación sobre denuncias de abuso sexual

ARCHIVO - Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, antes de una rueda de prensa en La Haya, Holanda, el 3 de julio de 2023. (Foto AP/Peter Dejong, Archivo) AP

El comité ejecutivo de 21 miembros del órgano de supervisión del tribunal, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, votó el lunes a favor de suspender al abogado británico y remitirlo a nuevos procedimientos disciplinarios.

Khan, de 56 años, enfrenta acusaciones de conducta sexual indebida con una asistente, en un escándalo que se ha prolongado por más de dos años. Khan niega haber cometido irregularidad alguna.

A través de sus abogados, Khan rechazó la decisión y la calificó de “ilegal, procesalmente injusta y sin sustento probatorio”. Su equipo jurídico prometió “tomar todas las medidas necesarias para impugnar la decisión, proteger sus derechos y garantizar que se respete el debido proceso”.

Una investigación de la ONU realizada en abril halló pruebas de que tuvo “contacto sexual no consentido” con su asistente “en su oficina, en su residencia privada” y durante una misión, según una copia del informe que vio hace dos meses la AP.

Sin embargo, un panel de tres jueces seleccionado por el comité ejecutivo para una evaluación jurídica de las conclusiones determinó que la investigación de la ONU no era lo suficientemente concluyente. La CPI opera de manera independiente de las Naciones Unidas.

Khan ya se apartó temporalmente del cargo en mayo de 2025, a la espera del resultado de la investigación. El proceso no tiene precedentes para el tribunal, que ha tenido que crear nuevas normas para esta situación.

El anuncio del lunes no mencionó a la presunta víctima de Khan en el caso, quien también ha estado de licencia en el tribunal.

Danya Chaikel, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, le comentó a la AP que la omisión del nombre de la víctima muestra “el problema más amplio: la mujer en el centro de este proceso es casi invisible, como lo ha sido con demasiada frecuencia a lo largo de este proceso”.

La fiscalía de la CPI señaló que era “plenamente consciente del deber de cuidado” que tiene con todo el personal, y que “seguirá otorgando una importancia crucial a garantizar un entorno de trabajo seguro y una cultura laboral respetuosa para todo el personal”.

La decisión final sobre el futuro de Khan queda ahora en manos de la Asamblea de los Estados Partes, que supervisa la CPI. La asamblea celebrará una sesión especial para decidir si Khan puede permanecer en su puesto en el tribunal mundial, aunque no se ha fijado fecha para la sesión.

La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, instó a la asamblea a concluir el proceso “con la máxima prioridad”.

Khan ha sido el fiscal jefe del tribunal desde 2021. Su labor se ha visto obstaculizada por las sanciones impuestas contra él y otros funcionarios del tribunal por el gobierno de Trump debido a las investigaciones de la CPI sobre Israel, aliado de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP