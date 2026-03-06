americateve

Suspende UE viajes sin visa a diplomáticos y funcionarios de Georgia por retroceso democrático

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea suspendió el viernes, por al menos un año, los viajes sin visado a Europa para diplomáticos y funcionarios de Georgia debido al retroceso democrático y a la represión contra manifestantes antigubernamentales.

ARCHIVO - Manifestantes con banderas de Georgia y de la UE se congregan en la capital georgiana, Tiflis, el viernes 28 de noviembre de 2025, para conmemorar 365 días de protestas ininterrumpidas contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. (Foto AP/Zurab Tsertsvadze, archivo)
“Si un gobierno ataca a su propio pueblo, silencia a los periodistas y recorta la libertad, hay consecuencias”, indicó en un comunicado la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

Las protestas y la agitación política han sacudido a Georgia desde que el partido gobernante Sueño Georgiano detuvo en noviembre de 2024 las conversaciones para unirse a la UE, pese a que se trata de un objetivo para muchos georgianos consagrado en la Constitución del país.

La medida desencadenó oleadas de protestas que han sido respondidas con detenciones masivas y violencia policial. Ocurrió luego que el partido, en el poder desde hace mucho tiempo, declarara su victoria en unas elecciones parlamentarias que la oposición afirmó que fueron amañadas.

La Comisión Europea indicó que había suspendido los viajes oficiales “en respuesta a la violación deliberada y persistente por parte de Georgia de los compromisos asumidos en el marco de su régimen de exención de visado en ámbitos clave de la democracia y los derechos fundamentales”.

Esas violaciones incluyen una “represión contra manifestantes, políticos de la oposición y medios independientes”, que ha “derivado en vulneraciones de varios derechos fundamentales y de normas jurídicas internacionales”.

El brazo ejecutivo de la UE señaló que los viajes sin visado quedarán suspendidos hasta el 6 de marzo de 2027, pero que esto podría ampliarse por dos años más si las autoridades georgianas no abordan los problemas de gobernanza y de Estado de derecho.

La comisión también recomendó a los gobiernos europeos que examinen de cerca a todos los ciudadanos georgianos que entren en Europa. Advirtió que los funcionarios y diplomáticos que intenten cruzar con pasaportes personales en lugar de documentos oficiales podrían enfrentarse a una prohibición de entrada.

“El pueblo de Georgia cuenta con todo nuestro apoyo, pero no hay lugar en nuestra unión para quienes representan la represión”, añadió Kallas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

