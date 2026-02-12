americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Surfistas rescatan a 6 personas luego de que un bote zozobra en la costa de California

SANTA CRUZ, California, EE.UU. (AP) — Los surfistas de la ciudad de Santa Cruz en California están siendo elogiados como héroes después de que nadaran hacia una embarcación volcada y subieran a seis personas heridas a sus tablas hasta que arribaron los rescatistas.

Gran cantidad de surfistas estaban aprovechando olas grandes el 6 de febrero en Steamer Lane, un punto famoso a lo largo de la costa central del estado, cuando una pequeña lancha a motor pasó a toda velocidad y fue sepultada por una ola, que se llevó consigo a dos adultos y cuatro niños. Varios de los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas, según un informe del Departamento de Bomberos de Santa Cruz.

“Prácticamente vivo en esa playa —estoy allí casi todos los días— y es una de las cosas más locas que he visto”, comentó Vince Tuzzi, que estaba videograbando a los surfistas cuando la embarcación se volcó.

Tuzzi indicó que supo que algo estaba a punto de salir terriblemente mal cuando vio por el rabillo del ojo la lancha que se movía a gran velocidad. Después observó cómo unos 10 surfistas, dos de ellos de apenas 14 años, pusieron a salvo a las personas.

Entre quienes acudieron al rescate estaba Darryl “Flea” Virostko, tres veces ganador de la competencia Mavericks de olas grandes.

“Supe que se habían hundido y que era momento de remar hacia adentro lo más rápido posible", escribió Virostko en Instagram. "Hombre, se siente bien tener a una comunidad de surfistas unida en acción, como un solo equipo”.

Indicó que subió al hombre adulto a su tabla mientras este gritaba por sus hijos.

Embarcaciones de la patrulla del puerto y ambulancias llegaron en cuestión de minutos, narró Tuzzi.

Los pasajeros fueron trasladados al hospital y se están recuperando, informaron los bomberos.

El jefe de bomberos Rob Oatey se reunió con algunos de los surfistas esta semana para agradecerles su valentía.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter