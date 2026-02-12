Surfistas rescatan a 6 personas luego de que un bote zozobra en la costa de California

Gran cantidad de surfistas estaban aprovechando olas grandes el 6 de febrero en Steamer Lane, un punto famoso a lo largo de la costa central del estado, cuando una pequeña lancha a motor pasó a toda velocidad y fue sepultada por una ola, que se llevó consigo a dos adultos y cuatro niños. Varios de los pasajeros no llevaban chalecos salvavidas, según un informe del Departamento de Bomberos de Santa Cruz.

“Prácticamente vivo en esa playa —estoy allí casi todos los días— y es una de las cosas más locas que he visto”, comentó Vince Tuzzi, que estaba videograbando a los surfistas cuando la embarcación se volcó.

Tuzzi indicó que supo que algo estaba a punto de salir terriblemente mal cuando vio por el rabillo del ojo la lancha que se movía a gran velocidad. Después observó cómo unos 10 surfistas, dos de ellos de apenas 14 años, pusieron a salvo a las personas.

Entre quienes acudieron al rescate estaba Darryl “Flea” Virostko, tres veces ganador de la competencia Mavericks de olas grandes.

“Supe que se habían hundido y que era momento de remar hacia adentro lo más rápido posible", escribió Virostko en Instagram. "Hombre, se siente bien tener a una comunidad de surfistas unida en acción, como un solo equipo”.

Indicó que subió al hombre adulto a su tabla mientras este gritaba por sus hijos.

Embarcaciones de la patrulla del puerto y ambulancias llegaron en cuestión de minutos, narró Tuzzi.

Los pasajeros fueron trasladados al hospital y se están recuperando, informaron los bomberos.

El jefe de bomberos Rob Oatey se reunió con algunos de los surfistas esta semana para agradecerles su valentía.

