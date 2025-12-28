americateve

Surf urbano: una ola de río en un parque de Múnich genera debate entre autoridades y surfistas

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Un debate sobre cómo reintroducir el surf en un río que atraviesa el emblemático Jardín Inglés en Múnich se intensificó el domingo después de que trabajadores de la ciudad retiraron una viga colocada subrepticiamente durante la Navidad para volver a generar una ola surfeable.

Un hombre prueba la ola temporal de Eisbach en el Jardín Inglés de Múnich, Alemania, el 26 de diciembre de 2025. (Peter Kneffel/dpa vía AP)
Durante años, el sitio fue un punto de encuentro para surfistas y espectadores debido a la ola de 1 metro de altura (3 pies) creada por la fuerte corriente del río Eisbach. Sin embargo, la ola desapareció en octubre después de que trabajadores de la ciudad retiraron sedimentos, grava y escombros acumulados en el lecho del río. Esto desencadenó discusiones entre la ciudad y los surfistas sobre cómo restaurar la ola.

Aparentemente, las autoridades no actuaban lo suficientemente rápido para satisfacer al menos a algunos de los surfistas, quienes disfrutaron de varios días de surf navideño en trajes de neopreno después de que individuos desconocidos colocaran la viga en el lecho del río el día de Navidad. Un cartel en el puente adyacente declaraba en inglés: "Just Watch. Merry Christmas!".

Los surfistas seguramente se emocionaron, pero la ciudad no. El departamento de bomberos intervino temprano el domingo por la mañana, y la estructura improvisada y la ola desaparecieron, informó la agencia de noticias dpa.

La ciudad ha instado a la paciencia y ha solicitado a un profesor de ingeniería de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich que asesore sobre posibles soluciones.

Las preocupaciones de seguridad se hicieron más prominentes en mayo, cuando una surfista de 33 años murió después de que su tabla quedó atrapada bajo el agua y no pudo soltar la correa.

Una asociación de surf de Múnich se quejó el jueves en su sitio web de que las autoridades de la ciudad estaban imponiendo demasiadas condiciones a los esfuerzos por restaurar la ola y que el proceso se ha "estancado".

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

