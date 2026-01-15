Supremo Tribunal de Brasil traslada a Bolsonaro a una celda más grande con área al aire libre

El traslado fue descrito como un movimiento a una instalación con "condiciones más favorables" para detenidos prominentes.

Bolsonaro está cumpliendo una sentencia de 27 años en prisión por intento de golpe de Estado. Sus abogados han estado presionando para que se le traslade a arresto domiciliario por razones médicas.

Michelle Bolsonaro —la esposa del expresidente— y sus hijos han dicho regularmente que Bolsonaro está siendo maltratado y no recibe la atención médica adecuada.

En la decisión judicial, el juez Alexandre de Moraes negó las acusaciones. "Lamentablemente y de manera falsa, ha habido un intento sistemático de deslegitimar la ejecución regular y legal de la sentencia de custodia de Jair Messias Bolsonaro, la cual se ha llevado a cabo con pleno respeto a la dignidad humana."

Bolsonaro había estado en una habitación de 12 metros cuadrados (130 pies cuadrados) con una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, y De Moraes ordenó el traslado de Bolsonaro a una situación aún más cómoda. Determinó que Bolsonaro sea trasladado a una habitación de 54 metros cuadrados (580 pies cuadrados) con un área al aire libre de 10 metros cuadrados (107 pies cuadrados) a la que pueda acceder a voluntad.

La oficina de prensa del STF dijo que el traslado ya había ocurrido.

Desde que comenzó su sentencia en noviembre, Bolsonaro ha realizado varios viajes a un hospital cercano, el más reciente después de caerse de la cama y golpearse la cabeza.

De Moraes decidió que Bolsonaro puede tener "asistencia completa, 24 horas al día, de médicos privados previamente registrados, sin necesidad de notificación previa".

De Moraes también ordenó un examen médico para evaluar la condición de salud de Bolsonaro y determinar si necesita ser trasladado a un hospital penitenciario.

El expresidente y varios de sus aliados fueron condenados por un panel de jueces del STF por intentar derrocar la democracia de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez De Moraes. El plan también involucraba incitar una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Bolsonaro siempre ha negado haber cometido delito alguno.

