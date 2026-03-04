americateve

Supremo Tribunal de Brasil ordena arrestar al exjefe de Banco Master

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el arresto de Daniel Vorcaro, exdirector de un banco con activos de hasta 16.000 millones de dólares, en una nueva fase de una amplia investigación sobre un fraude por miles de millones de reales.

En la decisión de 48 páginas que autoriza la prisión preventiva de Vorcaro, firmada el martes y a la que The Associated Press tuvo acceso el miércoles, el juez André Mendonça señaló que la pesquisa ya había revelado indicios de delitos de Banco Master contra los sistemas financiero y de justicia, así como participación en crimen organizado y lavado de dinero.

Por su parte, la Policía Federal de Brasil informó el miércoles en un comunicado que había realizado allanamientos “para investigar los posibles delitos de amenazas, corrupción, lavado de dinero e invasión de sistemas informáticos cometidos por una organización criminal”.

La policía indicó que estaba ejecutando cuatro órdenes de detención y 15 órdenes de registro e incautación emitidas por el Supremo Tribunal Federal en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais.

No se menciona a Vorcaro en el comunicado de la Policía Federal, pero se indica que los allanamientos eran la tercera etapa de la Operación Compliance Zero, nombre dado a las investigaciones sobre Banco Master.

Las autoridades también ordenaron el congelamiento de activos por 22.000 millones de reales (4.200 millones de dólares), según el comunicado de la Policía Federal. No se indica quién era el propietario de esos activos.

Vorcaro fue detenido en noviembre como parte de una investigación por presunto fraude, pero posteriormente fue liberado.

Sin embargo, nuevas investigaciones de la Policía Federal de Brasil indican que el hombre también formaba parte de un grupo llamado “The Crew”, que buscaba obtener información confidencial, vigilar a personas consideradas adversarias del grupo y llevar a cabo “acciones de intimidación para proteger los intereses del núcleo de la organización criminal”, afirmó Mendonça en su decisión.

Hasta el momento, The Associated Press no ha podido comunicarse con el equipo de representación legal de Vorcaro.

En su decisión, Mendonça sostuvo que Vorcaro planeaba montar un asalto o simular un escenario similar para agredir violentamente a un periodista, cuyo nombre aparece tachado. El diario local O Globo informó que la persona en cuestión era su columnista Lauro Jardim.

“Quiero que lo golpeen. Que le rompan todos los dientes. En un robo”, dijo Vorcaro, según la decisión.

Los reportes sobre el plan provocaron indignación, y O Globo afirmó en un comunicado que “repudia vehementemente las iniciativas criminales planeadas contra el columnista Lauro Jardim, uno de los periodistas más respetados del país”. El medio pidió que los involucrados sean castigados con todo el rigor de la ley y prometió no dejarse intimidar por amenazas.

La Asociación Brasileña de Prensa calificó los planes como “una barbaridad incompatible con el Estado Democrático de Derecho” y una “agresión brutal contra todo el gremio de periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada”.

En noviembre, el Banco Central de Brasil cerró Banco Master, un banco con activos de hasta 16.000 millones de dólares. En ese momento, el director general de la Policía Federal de Brasil, Andrei Rodrigues, dijo a legisladores que el organismo había descubierto un fraude de 12.000 millones de reales brasileños (2.000 millones de dólares) dentro del sistema bancario del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

