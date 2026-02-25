americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Supremo Tribunal de Brasil decidirá sobre el asesinato de concejala de Río

SAO PAULO (AP) — Un panel de cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá el miércoles sobre el futuro de los sospechosos acusados de planear el asesinato en 2018 de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, y de su conductor Anderson Gomes, un caso que sigue agitando las emociones en la nación, políticamente dividida.

El juez Alexandre de Moraes asiste al primer día del juicio de los acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco en el Supremo Tribunal, en Brasilia, Brasil, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres)
El juez Alexandre de Moraes asiste al primer día del juicio de los acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco en el Supremo Tribunal, en Brasilia, Brasil, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Los cinco hombres que están siendo juzgados por el asesinato de la activista de derechos humanos convertida en política, que tenía 38 años cuando murió, son el excongresista Chiquinho Brazão, su hermano Domingos Brazão, quien formaba parte de un organismo de control del gobierno de Río, su asistente Robson Calixto Fonseca, el investigador policial Rivaldo Barbosa y el expolicía Ronald Paulo Alves Pereira.

El juez Alexandre de Moraes, quien recientemente encabezó el caso del golpe de Estado que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a prisión, será el primero en emitir su voto.

Durante muchos años, aliados y simpatizantes de Bolsonaro han criticado el legado de Franco y los homenajes que se le han rendido desde su muerte en un tiroteo desde un vehículo en marcha.

El juicio comenzó el martes, cuando el vicefiscal general Hindenburgo Chateaubriand sostuvo que los cinco sospechosos deben ser declarados culpables conforme a los cargos.

Todos los acusados han negado tener cualquier vínculo con el asesinato de la concejala.

Los hermanos Brazão y el asistente Fonseca están acusados de formar una organización criminal. Cuatro de los sospechosos están acusados de doble homicidio y uno de intento de homicidio. El encargado de prensa de Franco sobrevivió al ataque.

Los fiscales afirman que muchos de los cargos provienen de acuerdos de colaboración firmados con los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, condenados en octubre de 2024 a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por los asesinatos.

Los hermanos Brazão fueron arrestados en 2024 como presuntos autores intelectuales del crimen. Las investigaciones los han vinculado con grupos de justicieros conocidos como milicias, que a menudo se oponían a Franco.

En sus declaraciones a favor de una condena para los cinco sospechosos, el fiscal Chateaubriand manifestó que los hermanos Brazão encabezaban una organización criminal cuyo objetivo principal era Marcelo Freixo, un político y actual jefe de la agencia gubernamental de turismo de Brasil, porque interfería en sus negocios. Franco trabajó con Freixo antes de ser elegida concejala en 2016.

El lunes, expertos de las Naciones Unidas en Ginebra pidieron “justicia y reparación para todas las víctimas del racismo sistémico generalizado, la discriminación estructural y la violencia en Brasil”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece su discurso sobre el Estado de la Unión ante un pleno del Congreso en la Cámara de Representantes, en el Capitolio federal en Washington, el martes 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/The New York Times via AP, Pool)

Trump proclama la "era dorada" en un histórico Discurso del Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

Trump otorga Medalla de Honor a piloto herido en la redada que capturó a Maduro durante el Estado de la Unión

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter