Superintendente escolar de Los Ángeles niega irregularidades y pide volver al cargo

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, durante una conferencia de prensa, el martes 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo) AP

El FBI ejecutó órdenes de registro el 25 de febrero en la residencia de Alberto Carvalho y en la sede del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Dos días después, la Junta de Educación del distrito votó por unanimidad a favor de ponerlo en licencia a la espera del resultado de la investigación.

“El señor Carvalho sigue confiando en que la evidencia demostrará en última instancia que actuó de manera adecuada y en el mejor interés de los estudiantes”, señaló el comunicado, atribuido a un portavoz y distribuido por Holland & Knight, el bufete que lo representa. “Esperamos que la junta escolar lo reincorpore a la brevedad en su cargo como superintendente”.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la naturaleza de la investigación relacionada con el distrito, el cual atiende a más de 500.000 estudiantes, y tampoco han acusado a Carvalho de algún delito.

El FBI también registró una tercera ubicación cerca de Miami. The Miami Herald informó que la propiedad en Florida pertenecía a Debra Kerr, quien anteriormente trabajó con AllHere, una empresa de tecnología educativa que tenía un contrato con las escuelas de Los Ángeles antes de colapsar y de que su máxima funcionaria fuera acusada formalmente de fraude.

En 2024, Carvalho promocionó ampliamente un acuerdo con AllHere para el desarrollo de un chatbot de IA llamado “Ed”, diseñado para ayudar a los estudiantes. Pero unos tres meses después de presentar el proyecto y de pagar a la empresa 3 millones de dólares, el distrito puso fin a sus tratos con AllHere, la cual se declaró en bancarrota. Meses después, la fundadora Joanna Smith-Griffin fue acusada de fraude de valores y fraude electrónico, así como de robo de identidad.

Carvalho negó en su momento haber estado involucrado personalmente en la selección de AllHere, según Los Angeles Times. El comunicado del miércoles fue su primer pronunciamiento desde que se llevaron a cabo los registros el mes pasado.

“El señor Carvalho respeta el estado de derecho y el proceso de investigación, y siempre ha actuado en el mejor interés de los estudiantes y dentro de los límites de la ley”, destacó el comunicado. “Mientras la investigación del gobierno continúa, la fiscalía no ha presentado evidencia alguna que respalde alguna acusación de que el señor Carvalho violó la ley federal”.

Después del registro en la sede del distrito escolar, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aseguró que cooperaba con los investigadores y que no tenía más información.

La junta señaló que su decisión de poner a Carvalho en licencia tenía como objetivo minimizar cualquier interrupción en su misión de educar a los estudiantes. Andres Chait, director de operaciones escolares, fue nombrado como superintendente interino.

Carvalho se convirtió en superintendente de Los Ángeles en 2022. Anteriormente estuvo al frente de las escuelas públicas de Miami.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP