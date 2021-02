Rosalía sigue imparable en su carrera internacional y sus fans ponen los ojos en la Super Bowl

Hace veinte años que un español no se sube a este escenario, ya que en el año 2000 fue Enrique Iglesias quien lo inauguró para nuestro país. Lo hizo junto a Phil Collins, Christina Aguilera y Toni Braxton, e interpretó un tema de Disney, que era el productor del evento. El próximo 7 de febrero, Rosalía acompañaría a The Weeknd y, si fuera así, la oiríamos cantar los versos en español que inician el remix de Blinding Lights, ¿y qué hay de otros de sus temas? En ediciones pasadas más artistas participaron por sorpresa, por lo que podríamos ver a otros intérpretes que hayan colaborado con los principales, entre los que podrían estar Doja Cat, Maluma o Daft Punk.

Por el momento, ni The Weeknd ni Rosalía han confirmado la noticia, de la que sí se han hecho eco todos los clubs de fans de la cantante española. "Sí, puede que haya cameos, pero no podemos decirlo", aseguró el productor del espectáculo, Jesse Collins, hace algunas semanas, "Es un show muy especial, simplemente deberíais verlo y ver lo que pasa", comentó como única pista. Por supuesto, las sorpresas forman parte del propio evento, por lo que si una de ellas es la intérprete de Malamente no lo sabremos seguro hasta el último momento.

A pesar de que solo ha habido un español sobre el escenario de la Super Bowl en toda su historia, no sería la primera vez que oigamos cantar en nuestro idioma, puesto que el pasado año ha pasado ya a la historia por ser el más hispano al contar con dos artistas como Jennifer Lopez y Shakira. La pareja de Gerard Piqué comenzó el espectáculo con una versión en inglés de Loba, pero su mash up (mezcla de varias canciones unidas por acordes parecidos) incluía versos de Ojos así, Chantaje o I Like It (con Bad Bunny).

El evento tendrá lugar en la madrugada del 7 al 8 de febrero, en el descanso del partido entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, en Florida. Además de The Weeknd, hay otros artistas confirmados para la velada, ya que el espectáculo va muy unido a esta tradición que tiene ya 51 años de vida. Miley Cyrus ofrecerá un concierto a través de Tik Tok y ya está mostrando a sus seguidores pequeñas píldoras del contenido que veremos. Además, hay dos canciones que no pueden faltar en la velada, el himno estadounidense y America The Beautiful, que serán interpretadas por Eric Church con Jazmine Sullivan y la compositora H.E.R, respectivamente.