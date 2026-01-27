americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Suns vencen a Nets por 106-102 tras altercado en el último cuarto

PHOENIX (AP) — Mark Williams anotó 27 puntos, Dillon Brooks sumó 26 y los Suns de Phoenix, pese a acusar distintas bajas, superaron el martes 106-102 a los Nets de Brooklyn en un duelo que incluyó un altercado al final.

Grayson Allen (8), de los Suns de Phoenix, y Ziaire Williams, de los Nets de Brooklyn, discuten en el encuentro del martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Grayson Allen (8), de los Suns de Phoenix, y Ziaire Williams, de los Nets de Brooklyn, discuten en el encuentro del martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Después de que Brooks puso a los Suns adelante 104-102 con dos tiros libres a falta de 1:23 minutos, un robo de Royce O'Neale de los Suns llevó a una disputa por el balón en la pintura. Brooks intentó arrebatarle el balón a Ziaire Williams después del silbato, y Egor Demin de los Nets empujó a Brooks.

Varios jugadores comenzaron a discutir entre sí, y los entrenadores asistentes de ambos equipos irrumpieron en la cancha mientras los árbitros intentaban restablecer el orden. Demin, Mann y Michael Porter Jr. fueron sancionados con faltas técnicas por los Nets, y Grayson Allen y O'Neale por los Suns.

No se marcó falta técnica a Brooks, a quien se le había señalado ya una en el encuentro.

Allen añadió 18 puntos por los Suns, que quebraron una racha de dos derrotas consecutivas. Devin Booker se perdió su segundo partido en fila después de torcerse el tobillo derecho el viernes, en una derrota en Atlanta.

Jalen Green también se ausentó debido a una persistente lesión de isquiotibiales.

Porter terminó con 36 puntos, su máxima cifra de la temporada por los Nets, que han perdido seis compromisos seguidos y 14 de 16. Demin sumó 15 puntos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter