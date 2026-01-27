Suns vencen a Nets por 106-102 tras altercado en el último cuarto

Compartir en:









Grayson Allen (8), de los Suns de Phoenix, y Ziaire Williams, de los Nets de Brooklyn, discuten en el encuentro del martes 27 de enero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Después de que Brooks puso a los Suns adelante 104-102 con dos tiros libres a falta de 1:23 minutos, un robo de Royce O'Neale de los Suns llevó a una disputa por el balón en la pintura. Brooks intentó arrebatarle el balón a Ziaire Williams después del silbato, y Egor Demin de los Nets empujó a Brooks.

Varios jugadores comenzaron a discutir entre sí, y los entrenadores asistentes de ambos equipos irrumpieron en la cancha mientras los árbitros intentaban restablecer el orden. Demin, Mann y Michael Porter Jr. fueron sancionados con faltas técnicas por los Nets, y Grayson Allen y O'Neale por los Suns.

No se marcó falta técnica a Brooks, a quien se le había señalado ya una en el encuentro.

Allen añadió 18 puntos por los Suns, que quebraron una racha de dos derrotas consecutivas. Devin Booker se perdió su segundo partido en fila después de torcerse el tobillo derecho el viernes, en una derrota en Atlanta.

Jalen Green también se ausentó debido a una persistente lesión de isquiotibiales.

Porter terminó con 36 puntos, su máxima cifra de la temporada por los Nets, que han perdido seis compromisos seguidos y 14 de 16. Demin sumó 15 puntos.

