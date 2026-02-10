americateve

Suns vencen a Mavericks por 120-111 y extienden racha de derrotas de Dallas a 8 partidos

PHOENIX (AP) — Dillon Brooks anotó 23 puntos, Devin Booker sumó 19 y los Suns de Phoenix vencieron el martes 120-111 a los Mavericks de Dallas, quienes sufrieron su octava derrota en fila.

Dillon Brooks, de los Suns de Phoenix, dispara frente a Marvin Bagley III y Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas en el duelo del martes 10 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Naji Marshall consiguió 31 puntos y Cooper Flagg terminó con 27 por Dallas, que no ha ganado desde el 22 de enero, cuando venció a Golden State en casa.

Phoenix ostentó la ventaja durante casi todo el encuentro. Tomó una delantera de 2-1 con un tiro en suspensión de Booker cuando quedaban 10:01 minutos en el primer cuarto y nunca volvió a estar en desventaja.

Los Suns llegaron a colocarse arriba hasta por 31 puntos en su camino a una victoria aplastante.

FUENTE: AP

